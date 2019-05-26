Антисемитизм в Германии нарастает: евреям посоветовали не носить традиционную кипу

Он отметил, что указал на эту проблему еще два года назад и "было бы хорошо, если бы на нее обратили внимание также на высшем политическом уровне". Пришло время для того, чтобы "борьба с антисемитизмом стала задачей для всей общественности", считает Шустер.

Экс-глава совета, председатель еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии Шарлотта Кноблох призвала правительство ФРГ позаботиться о том, чтобы евреи могли безбоязненно жить в стране. "Страх перед возможной опасностью в еврейском обществе сегодня велик", — заявила Кноблох, отметив, что может "понять каждого, кто не хочет, чтобы здесь по внешнему виду можно было определить, что он исповедует иудаизм".

Евреям в ФРГ посоветовали не носить кипу

Накануне уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн предостерег евреев в Германии от ношения традиционного мужского головного убора — кипы — в связи с ослаблением "сдерживающих механизмов в обществе" и все большей жестокостью в отношении исповедующих иудаизм. "Я не могу рекомендовать евреям повсеместно и в любое время носить кипу в Германии", — заявил Кляйн в интервью немецким СМИ концерна Funke Mediengruppe, добавив, что его позиции на этот счет в последнее время претерпели изменения.

По его оценкам, около 90 процентов нападений на евреев совершают правоэкстремисты. При этом преступники из числа мусульман, а это в большинстве случаев люди, уже давно живущие в Германии, зачастую получают информацию из эфиров арабских вещателей, искусственно создающих "неблаговидный образ Израиля и евреев"