24.12.2020, 13:18

Антирекорд заболеваемости коронавирусом в Литве: 3799 новых случаев

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Ida-Viru visiit 4.12.2020
Ida-Viru visiit 4.12.2020Foto: Andres Putting

В Литве за минувшие сутки проверили 13 913 тестов и установили 3799 новых случаев коронавируса, скончались 43 человека — 28 женщин и 15 мужчин сообщает местный Департамент статистики.

По данным на 24 декабря, в Литве за сутки выздоровели 4572 человека. С начала пандемии коронавирусом заболели 123 889 человек, 61 553 человека болеют до сих пор, выздоровели — 60 559.

С начала пандемии от коронавируса скончались 1186 человек, 591 больной скончался по иным причинам. В общей сложности в Литве было сделано 1 559 023 теста на коронавирус.

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