Антирекорд в Литве: за сутки выявлено 2066 новых случаев коронавируса

Это самый большой суточный прирост заболеваемости в стране за период с начала пандемии.

Согласно обнародованным Минздравом данным, в общем от COVID-19 в Литве скончались 253 человека, в минувшие сутки это число составляло 244.

По иным причинам умерли 94 зараженных коронавирусом: на 3 больше, чем за минувшие сутки.

Все еще больны ковидом 24 тыс. 284 человека, выздоровели 7247.

В изоляции сейчас находятся 91 тыс. 202 человека.

За минувшие сутки было взято 15 тыс. 64 пробы по подозрению на коронавирус. В целом в Литве взяты 1 млн 162 тыс. 33 пробы.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!