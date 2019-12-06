Ангела Меркель впервые посетила Освенцим

Поездка канцлера официально приурочена к десятилетию основания Фонда Аушвиц-Биркенау, который работает над сохранением мемориала на месте бывшего концентрационного лагеря. За день до ее отъезда в Польшу было решено выделить на поддержку фонда 60 млн евро.

Меркель стала третьим главной правительства Германии, посетившим бывший лагерь уничтожения, где были умерщвлены до 1,5 млн человек.. До нее это сделали Гельмут Шмидт (Helmut Schmidt) в 1977 году и Гельмут Коль (Helmut Kohl), побывавший в Освенциме дважды — в 1989 и 1995 годах.

ЦСЕГ оценил визит Меркель в Освенцим

Центральный совет евреев Германии (ЦСЕГ) расценил визит Меркель в Освенцим как важный сигнал, особенно спустя почти два месяца после нападения на синагогу в Галле и в то время, когда наблюдается "сдвиг общества вправо", заявил председатель ЦСЕГ Йозеф Шустер (Josef Schuster), сопровождающий Меркель в Освенциме

Таким образом канцлер ФРГ подчеркивает свое "очень четкое отношение" к преступлениям нацистов во время Холокоста. "Нет другого места памяти, которое так ярко показывает события Шоа, как Освенцим", — добавил глава ЦСЕГ.