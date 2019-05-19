Ангела Меркель призвала к борьбе с правым популизмом в ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель, отправившаяся за неделю до выборов в Европарламент в Хорватию, чтобы поддержать партию Хорватский демократический союз, призвала к борьбе с правыми популистами в европейской политике.

"Мы должны решительно противостоять течениям, попирающим ценности, на которых основана Европа", - заявила бундесканцлер в субботу, 18 мая, в Загребе после встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

"Патриотизм и Европейский Союз - это не противоположности. Национализм - враг европейского проекта", - добавила глава правительства ФРГ.

Политический кризис в Австрии



Комментируя политический скандал в Австрии, который привел к отставке вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе, обвиняемого в коррупционном сговоре с богатой россиянкой, и роспуску правящей коалиции, Меркель также подчеркнула необходимость бороться тенденциями, свойственными правому популизму.

"Речь идет о ситуациях, в которых меньшинства не получают защиты, элементарные права человека ставятся под сомнение, а продажность политики начинает играть важную роль", - указала политик.