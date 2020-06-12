Анализ: станет ли COVID-19 началом новой волны популизма в Европе?

Разразившиеся в еврозоне финансовый и миграционный кризис окончательно дали понять, что политики — это элита, которую мнение общественности не может достигнуть никоим образом. И разразился пожар. Меры строгой экономии в Греции, распространение движения крайне правых в Германии, возрастающий авторитаризм в Центральной Европе, национализм в Испании, популизм в Италии, ”жёлтые жилеты” во Франции и, конечно, брекзит в Великобритании. Европейская политика перевернулась с ног на голову.

Но сейчас Европа во многих отношениях оказалась перед лицом куда более серьёзного кризиса. Экономический шок, вызванный закрытием почти всего континента, приведёт к гораздо более глубокой рецессии, чем та, которую мы наблюдали 10 лет назад. Миллионы людей могут потерять работу, множество предприятий может обанкротиться. Следует ли ждать новых политических беспорядков?

Держась ближе к центру

На самом деле, сейчас всё наоборот. Население, к удивлению некоторых, сплотилось в поддержке своих лидеров и представителей власти. Кто-то из политиков, например, Ангела Меркель, имеют сейчас рекордно высокие рейтинги. Комендантский час и меры изоляции успешно соблюдаются. Наука, исследования, медицинские советы и высококвалифицированные специалисты снова в моде.

Однако долго ли так будет продолжаться? Или новая волна так называемого популизма захлестнёт Европу? Первые признаки изменений уже заметны в Италии — наиболее пострадавшей стране ЕС. Как и везде, там возросло доверие правительству, в то время как количество поддерживающих крайне правого лидера Маттео Сальвини сократилось. Премьер-министр Джузеппе Конте показал себя весьма компетентным руководителем в тяжёлое для страны время.

Но инакомыслие всё же начинает распространяться. На прошлой неделе сотни человек в оранжевых жилетах присоединились к новой акции протеста. Множество людей со множеством претензий. Кто-то недоволен тем, как правительство справляется с кризисом, вызванным распространением коронавируса. Кто-то переживает из-за вакцинации или волнуется из-за использования беспроводной технологии 5G и последствий этого использования: из-за мифов, которые были развенчаны. Также большое количество людей, потерявших рабочие места, считает, что меры по изолированию страны погубили экономику.