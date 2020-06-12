Анализ: станет ли COVID-19 началом новой волны популизма в Европе?

В течение десятилетия, последовавшего за мировым экономическим кризисом 2008 года, волна протестов и популизма пошатнула многие устоявшиеся нормы политического дискурса Европы, пишет Euronews.
Разразившиеся в еврозоне финансовый и миграционный кризис окончательно дали понять, что политики — это элита, которую мнение общественности не может достигнуть никоим образом. И разразился пожар. Меры строгой экономии в Греции, распространение движения крайне правых в Германии, возрастающий авторитаризм в Центральной Европе, национализм в Испании, популизм в Италии, ”жёлтые жилеты” во Франции и, конечно, брекзит в Великобритании. Европейская политика перевернулась с ног на голову.
Но сейчас Европа во многих отношениях оказалась перед лицом куда более серьёзного кризиса. Экономический шок, вызванный закрытием почти всего континента, приведёт к гораздо более глубокой рецессии, чем та, которую мы наблюдали 10 лет назад. Миллионы людей могут потерять работу, множество предприятий может обанкротиться. Следует ли ждать новых политических беспорядков?
Держась ближе к центру
На самом деле, сейчас всё наоборот. Население, к удивлению некоторых, сплотилось в поддержке своих лидеров и представителей власти. Кто-то из политиков, например, Ангела Меркель, имеют сейчас рекордно высокие рейтинги. Комендантский час и меры изоляции успешно соблюдаются. Наука, исследования, медицинские советы и высококвалифицированные специалисты снова в моде.
Однако долго ли так будет продолжаться? Или новая волна так называемого популизма захлестнёт Европу? Первые признаки изменений уже заметны в Италии — наиболее пострадавшей стране ЕС. Как и везде, там возросло доверие правительству, в то время как количество поддерживающих крайне правого лидера Маттео Сальвини сократилось. Премьер-министр Джузеппе Конте показал себя весьма компетентным руководителем в тяжёлое для страны время.
Но инакомыслие всё же начинает распространяться. На прошлой неделе сотни человек в оранжевых жилетах присоединились к новой акции протеста. Множество людей со множеством претензий. Кто-то недоволен тем, как правительство справляется с кризисом, вызванным распространением коронавируса. Кто-то переживает из-за вакцинации или волнуется из-за использования беспроводной технологии 5G и последствий этого использования: из-за мифов, которые были развенчаны. Также большое количество людей, потерявших рабочие места, считает, что меры по изолированию страны погубили экономику.
Оранжевые жилеты
Лидер ”оранжевых жилетов”, называемых в итальянской прессе ”ультраправыми либертарианцами” и ”турбопопулистами”, бывший депутат парламента Антонио Паппалардо, утверждает, что пандемии коронавируса не существует.
”Пандемии не существует, всё это полная х…, — сказал Паппалардо на митинге в Бари в воскресенье. — Коронавирус не смертелен, он убивает только людей старше 80 лет, у которых уже были заболевания. Хватит уже лжи и фальши, итальянский народ и так напуган”.
Движение преследует три основные цели: свергнуть правительство Конте, вывести Италию из Европейского союза, отказаться от евро и распространить информацию о том, что COVID-19 — это не более чем ”тяжёлая форма гриппа”.
Но радоваться рано. До сих пор акции протеста были небольшими, взгляды протестующих — довольно радикальными. Но по мере того, как основной медицинский кризис будет сходить на нет, действия каждого органа государственного управления будут подвергаться самому тщательному анализу, а по мере роста экономического кризиса будет расти и недовольство. Подобные возмущения не ограничатся одной Италией. Многие из них наверняка уже слышны онлайн.
Недовольство и разобщённость
Универсальный термин ”популизм” по сути своей не так уж и плох. Это известное выражение, описывающее недовольство и разобщённость. Режим жёсткой экономии сильно ударил по миллионам людей, но не стал панацеей от экономических проблем. Опасения по поводу массовой миграции не могут быть названы расизмом и ошибкой. Брекзит — это результат политики Британии на протяжении десятилетий, отражение того, что страна не была полностью вовлечена в ЕС, и решение о выходе, разумеется, было принято путём референдума.
Заинтересованность в популизме можно найти в высказываниях людей, которые утверждают, что у них есть все правильные ответы. Эти ответы — говоря простым языком — недоговаривать правду, вводить в заблуждение или заниматься теориями заговора. Язык этих ответов часто бывает спорным и демагогическим. Порой их цель — оклеветать одних, чтобы спасти других.
Количество протестов ”оранжевых жилетов” в Италии, по всей вероятности, будет расти. Снова начинают собираться ”жёлтые жилеты” во Франции. Наступает новая эра проверки политики и политиков на прочность. И, в принципе, это не плохо. Вопрос лишь в том, смогут ли лидеры, находящиеся сейчас у власти, придумать ответы лучше, чем те, кто утверждает, что эти ответы у них уже есть.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
Умер заразившийся коронавирусом экс-министр правительства РФ
Священник разоблачил чудо Пасхи – схождение Благодатного огня
Мясников развеял миф о коронавирусе: "Полный бред"
Тактаров не смог промолчать: вот что он думает о Ефремове