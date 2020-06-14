Анализ: поможет ли COVID-19 восстановить экологию?

В период с января по апрель они уменьшились на беспрецедентные 8,6% по сравнению с тем же периодом в 2019 году. К концу года общие выбросы, как ожидается, будут примерно на 4-8% ниже прогнозируемых.

Это крайне важно: 8% — это примерно половина всех выбросов Америки за весь год, и подобное снижение будет самым большим со времён Второй мировой войны.

На самом деле, планета уже переживала подобное, хотя и в меньшей степени. Во время последнего финансового кризиса, произошедшего десять лет назад, количество вредных выбросов также сократилось, поскольку начался спад экономики. В 2008-2009 году выбросы снизились примерно на 1,3%.

Тем не менее, существуют опасения, что по мере того, как будет восстанавливаться рост экономики, всё вернётся на круги своя. Если мы хотим достичь самой амбициозной цели Парижского соглашения —ограничить глобальное потепление 1,5 градусами Цельсия, нам потребуется ежегодно в течение следующего десятилетия сокращать выбросы на 8%.

Обеспечение ”зелёного” восстановления



Некоторые активисты и политики хотят, чтобы власти воспользовались моментом и сделали так, чтобы молодые побеги восстановления экологии оказались действительно зелёными. Они утверждают, что в наши дни для этого технологии уже есть. За последние 10 лет всё изменилось довольно сильно. Стоимость производства электроэнергии из солнечной энергии и энергии ветра резко упала, стоимость изготовления электромобилей также снизилась. В политическом плане мы тоже находимся на новой ступени, и многие представители власти — включая, конечно, ЕС — являются приверженцами программ ”зелёного” развития. И общественное мнение, по крайней мере, в Европе поддерживает решение проблемы изменения климата. Опросы показывают, что большинство считает, что преодолевать ”климатический кризис” необходимо столь же срочно, как и пандемию.

Однако задача, стоящая перед властями и Европейской комиссией в Брюсселе, всё ещё внушительна. Как отменить субсидии на топливо на углеродной основе без ущерба для экологии? Как побудить большее количество людей задуматься о покупке всё ещё достаточно дорогих электромобилей? И сколько средств при ограниченном бюджете можно выделить на экологические исследования и разработки?