24.03.2020, 10:51

Американское биооружие или уничтожение пенсионеров? Российский политолог о теории заговора

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Американское биооружие или уничтожение пенсионеров? Российский политолог о теории заговора
Linda Grau

На сегодняшний день в Интернете можно встретить не только полезные советы по мытью рук и правильному ношению маски, но и различные конспирологические версии. Например, что вирус был создан специально, и что это выгодно американцам, китайцам и кому-нибудь еще. Портал Forte побеседовал с российским политологом и медиаэкспертом Валерием Соловьем о том, кто создает теории заговора и зачем они нужны.

Что такое конспирология? Почему люди охотно верят в теории заговора?

Теория заговора — это попытка увидеть за происходящими событиями непростую причинно-следственную связь или стечение обстоятельств, нагромождение случайностей. Заговор — это всегда тайна, скрытая пружина. Как правило, это головокружительная или фантасмагорическая схема. Об этой схеме можно сказать так: ”логика железная, но точка отправления дурацкая”. Когда вы попадаете в рамки конспирологической теории, изнутри она выглядит непротиворечивой, целостной и очень изощренной. Именно это должно любого норм–ального человека подтолкнуть к неверию в нее, потому что жизнь не бывает никогда логичной: там, где действуют люди, рациональности мало.

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Конспирология строится на простой психологической предпосылке: люди не верят, что события могу происходить очень просто, что они не запланированы и носят случайный характер. Особенно, если речь идет о политике. В Средние века для объяснения всего был промысел Божий, а эпоха Возрождения Просвещения на место промысла Божьего поставили рациональность, причинно-следственную связь, которой очень часто попросту нет. Такой связи нет, но ее упорно ищут, пытаясь на место Бога поставить что угодно. Появляется вера в заговор масонов, карбонариев, евреев, банкиров, мировой элиты, евродемократии. В Эстонии, наверное, видят заговор Кремля, Путин шатает эстонскую стабильность. Подобные теории помогают объяснить все и объяснить непротиворечиво и логично. Система образования формирует человека таким образом, что в его понимании все должно быть логично. Но логика бывает только в учебниках, особенно когда речь идет о социальных и политических процессах. В жизни так никогда не бывает и не было.

Естественно, спрос на конспирологию растет, когда человечество сталкивается с чем-то необычным, что ломает устоявшийся порядок бытия. Нынешняя эпидемия коронавируса прекрасное поле для разного рода конспирологических теорий. Если в свое время эпидемия чумы объяснялась происками евреев и ведь или Божьим наказанием, то сегодня в эпидемии виноваты китайцы и американцы.

Как отличить теорию заговора от реальной информации?

Отличить непросто, потому что в некоторых случаях действительно есть скрытые механизмы. Но теория заговора, как правило, отличается масштабностью. Я бы отличал так: есть конспирологический момент и есть конспирология. Конспирологический момент — это попытка объяснить что-то неожиданное некими скрытыми причинами, вот как сейчас с эпидемией коронавируса.

Эпидемия может иметь естественное объяснение, но можно предположить, что вирус создан искуственно. Это, кстати, не исключено, потому что ученые такую возможность не отрицают. Соответственно, сразу же появляется пространство для интерпретаций, для спекулятивных гипотез. Никаких фактов нет, но есть конспирологический момент. Даже умные и скептически настроенные люди, тем не менее, могут попасть под его влияние. Конспирология — удел людей, которые постоянно об этом думают и строят схемы влияния на мировой процесс. Т.е. конспирология — это влияние на мировой процесс. Те, кто говорят, что на Эстонию влияет Путин, используют это в политических мотивах. Кто-то может в это верить, а кто-то нет, но для политических целей это очень выгодно. Это конспирологический момент. А те, кто начнет рассказывать, что масоны с XVI века влияют на мировую историю определенным образом, действуя через таких-то агентов, занимаются конспирологией.

Авторами таких теорий могут быть кто угодно. Раньше это были образованные люди, интеллигенция, университетские профессора. Любого профессора, особенно сформировавший в немецкой университетской традиции, пытается найти некое всеобъемлющее непротиворечивое объяснение. И вот, он погружается все глубже и глубже и приходит к изощренной схеме. Но на сегодняшний день такими теориями чаще всего увлекаются недообразованные люди. Люди, которые получают свою образованность благодаря социальным сетям, — это стало предельно просто — мало что знают и никогда ничему специально глубоко не учились, и у них возникает соблазн сделать открытие там, где классическая наука провалилась.

Кроме того, существует еще и профессиональная привязка. По моим наблюдениям, математики и физики более склонны к конспирологии, чем гуманитарии, потому что гуманитарий, который имеет дело с социально-политическими процессами, наблюдает их хаотичность и алогичность. А математики в это не верят, для них не существует хаоса. А если вдруг хаос, они ответят: ”этот хаос упрявляемый”, ”этот хаос икусственный” (весело смеется). Так что конспирология всегда была и будет с нами. Надо отдавать себе в этом отчет и понимать, что ее влияние будет усиливаться в ситуации стихийных бедствий, катастроф и неожиданных вызовов, с которыми сталкивается человечество.

Создаются ли теории заговора намеренно?

Да, это можно сделать намеренно. Что касается знаменитой теории о еврейско-масонском заговоре: были люди, которые в это верили, но были и влиятельные люди, которые распространяли это специально в пропагандистских целях, и, видимо в целях материальных, чтобы сфокусировать недовольство на определенной этнической группе. Цель этого — вызвать политическую динамику. Так что всегда есть честные заблуждающиеся люди, а есть подлецы, которые цинично это используют.

Обычно, когда рассуждают об истории Третьего Рейха, очень любят говорить о мистических аспектах. Но на самом деле Гитлер был очень рациональным человеком, не подверженным мистике. Он постоянно ругал Гиммлера за его мистические увлечения и иронизировал. Гиммлер, создавший организацию ”Аненербе”, архив которой, кстати, был вывезен в свое время из Германии и теперь хранится в Москве, в других аспектах своей деятельности был человеком рациональным.

Гитлер в мистику и оккультизм не верил, но полагал, что миф о белом человеке очень полезен, и удачно с пропагандистской точки зрения эксплуатировал. При помощи заговора было удобно объяснять, что нож в спину воткнули евреи-предатели. Это объяснение типично и удобно, на роль предателя можно выбирать кого угодно. В России популярна версия, что Россия проиграла Первую мировую войну, потому что большевики, финансируемые немецким Генеральным штабом, ударили в спину. Какое чудесное сочетание! Немецкий Генштаб смог подорвать стабильность Российской империи, но не смог сохранить стабильность в своей собственной стране! (задорно смеется). Но конспиролога это никогда не смутит, он найдет объяснение всему!

Какую роль играют люди с нездоровой психикой в распространении конспирологических теорий?

Очень большую роль. Они не всегда продуцируют эти идеи, но они выступают элементом передачи. Они увлекающиеся, но нездоровые люди и мир воспринимают совершенно иначе. И поэтому альтернативный взгляд на мир таких людей очень привлекает. Психиатрами было замечено, что люди с психическими девиациями тянутся друг к другу, друг друга чувствуют. И, таким образом, создают благодатную среду для передачи вируса конспирологии и для инфицирования здоровых людей (задорно смеется). Такая вирусная передача встречается часто: представьте себе, что психически неустойчивый человек — учитель в школе или преподаватель в университете, и он часть своих лекций посвящяет изложению своих взглядов. Он интеллектуал и обладает обаянием, хороший оратор, и студенты его слушают и вдруг — все понимают! Интересно, что даже могучие интеллекты падали жертвами конспирологических теорий. Я видел такое неоднократно.

Важно отметить, что с человеком, разделяющим конспирологические взгляды, дискутировать невозможно, он находится в рамках герметической логики. Для того, чтобы в эту логику проникнуть, вы должны принять ее посылки, и когда вы эти посылки примете, вы сразу окажетесь в сумеречном мире изощренных фантазий и головокружительных схем. Переубедить таких людей невозможно, потому что это символ веры, а не вопрос рационального анализа.

Профессор, сейчас ходят разные теории заговора, вы могли бы их прокомментировать?

А) американцы вовсю испытывают вирусы, у них целый арсенал биологического оружия, они создали вирус, чтобы уничтожать своих соперников.

Да, это самая распространенная версия, которую китайцы частично сами поддержали, сделав намеки в адрес США. Но нет никаких убедительных доказательств. Приводя мнение одних ученых, но есть мнение других ученых, которые опровергают мнение первых. Это снова оказывается вопросом веры. Это очень важно: когда человек верит, он предварительно совершает волевой акт — вера не требует рационального объяснения, человек либо верит либо нет. Человек совершает этот акт, верует и дальше начинается процесс, который в психологии называется рационализацией: для того, чтобы объяснить самому себе, почему он верит, человек начинает строить хитрые схемы. А тут фантазия может громоздить что угодно: США выгодно подорвать мощь Китая, а потом подорвать собственную мощь!

Вот, например, кикто почему-то не предположил, что такой вирус мог быть создан в Иране. В Иране действительно предпринимались попытки разработать биологическое оружие, свое время они консультировались на этот счет с корейцами. Почему этот вирус не сделали в Иране? Кроме того, разработкой биологического оружия во времена апартеида очень активно занимались в Южной Африке. Вот вам, пожалуйста, еще прекрасная конспирология! Белые расисты в секретной лаборатории решили создать расово модифицированное оружие! Ведь поначалу говорили, что новый вирус поражает только востоных монголоидов. Видите, возможна масса предположений, масса спекуляций!

Отмечу конспирологический момент: неожиданный вызов, который порождает мистический страх и человек не понимает, что происходит, лекарства нет. Новая угроза еще не приручена человечеством, это вызывает ощущение бессилия. Через полгода человечество будет относится к этому иначе, оно научится с этим жить.

Я думаю, что как только появится вакцина, начнут обвинять ту страну, в которой вакцина появилась.

Б) Вирус выгоден Путину, потому что отвлекает людей в России и помогает уничтожать Гейропу.

Это было бы выгодно Путину, если бы вирус не имел такой высокой вирулентности. Если бы вирулентность вируса была ниже, можно было бы рассчитывать на то, что Европа будет парализована, а русские на это не обратят внимание. Так, кстати, случилось во время эпидемии птичьего гриппа.

Даже если, давайте предположим, это сделал Путин, то совершенно очевидно, что последствия были непросчитаны или они оказались иными, чем предполагалось. Но объективно да — Европа парализована. Хотя, мне думается, что скоро будет парализована и Россия.

В) Вирус это инструмент уничтожения старого населения Европы, чтобы пенсии не платить.

Да, это популярная версия и она основана на биологической закономерности действия этого вируса. Этот вирус действительно представляет большую угрозу для немолодых людей. В России на этот счет появилась мрачная шутка, что коронавирус был разработан по заказу Пенсионного фонда. В принципе, с точки зрения здравого смысла, в этом нет ничего удивительного. Если вирус влияет на тех, у кого ослаблена имунная система, то с возрастом человек отягощен болезнями. Смертность, если она связана с возрастом, будет выше там, где выше средняя продолжительность жизни. Италия на втором месте в Европе по продолжительности жизни. Соответственно, средний возраст умерших — 80 лет. По российским меркам это дряхлые старики! Это, конечно, достижение итальянского климата и способа питания, но в данном случае это обернулось против страны. Но говорить о том, что вирус — это специальный инструмент для уничтожения старого населения, безосновательно. Можно создать искусственные вирусы, но так точно избирательно модифицировать их — невозможно. И, кроме того, создав вирус и выпустив его на волю, невозможно предсказать, как он себя поведет. Математико-биологические модели остаются лишь моделями, потому что вмешиваются разные обстоятельства: вирус мутирует, видоизменяется, взаимодействует с чем-то еще. Предсказать невозможно.

Последние годы часто можно было услышать, что мир не будет прежним после терактов, природных катастроф, выборов и т.д. Профессор, как же на самом деле изменится мир после коронавируса?

Когда я был помоложе, я сам часто говорил, что произошли фундаментальные и необратимые изменения. Так легко говорить, когда находишься на некоем психологическом пике, вызывающим сильные эмоции: страх, возмущение. Но у людей есть интересное свойство: как только ситуация успокаивается или люди к ней привыкают, они возвращаются к своим обычным занятиям. Как говорит моя жена: мужчина, чтобы он ни делал, приходя домой, всегда ложится на диван!

Понятно, что последуют какие-то изменения в организации медицины, увеличится финансирование противоэпидемологических мероприятий, будет сделан значительный акцент в пользу дистанционной работы. И, вероятно, у большой части людей появится страх перед социальными мероприятиями. Привычка социального дистанцирования может стать частью нового поведения. Но вряд ли это изменит природу самого человечества.

Возникнут проблемы с функционированием Европейского Союза; на сегодняшний день его фактически нет, Европа разделилась на национальные государства. Это не конец Евросоюза, но это указывает на то, что он не смог стать новым типом политики. Он не достиг достаточной степени гомогенности, чтобы оставить границы открытыми. Весь этот опыт будет осмысливаться. Мировая траектория сдвигается не сразу, а в результате множества воздействий. Мир будет меняться.

Большому удару подвергнется экономика. Совершенно очевидно, что мы вошли в глобальную рецессию, она продлится довольно долго. Для России это будет особенно плохо, потому что цены на нефть будут низкими весь этот год, и, вероятно, часть следующего. Выход из рецессии, с моей точки зрения, начнется только тогда, когда людям надоеcт боятся вируса. Люди преодолеют страх и начнут жить. Человечеству необходимо некоторое время на адаптацию к новой реальности. Новая реальность настала. Человечество временно позволило страху побороть себя. Но прогресс возможен только при условии, что человечество побеждает страх.

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