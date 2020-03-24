Американское биооружие или уничтожение пенсионеров? Российский политолог о теории заговора

Конспирология строится на простой психологической предпосылке: люди не верят, что события могу происходить очень просто, что они не запланированы и носят случайный характер. Особенно, если речь идет о политике. В Средние века для объяснения всего был промысел Божий, а эпоха Возрождения Просвещения на место промысла Божьего поставили рациональность, причинно-следственную связь, которой очень часто попросту нет. Такой связи нет, но ее упорно ищут, пытаясь на место Бога поставить что угодно. Появляется вера в заговор масонов, карбонариев, евреев, банкиров, мировой элиты, евродемократии. В Эстонии, наверное, видят заговор Кремля, Путин шатает эстонскую стабильность. Подобные теории помогают объяснить все и объяснить непротиворечиво и логично. Система образования формирует человека таким образом, что в его понимании все должно быть логично. Но логика бывает только в учебниках, особенно когда речь идет о социальных и политических процессах. В жизни так никогда не бывает и не было.

Естественно, спрос на конспирологию растет, когда человечество сталкивается с чем-то необычным, что ломает устоявшийся порядок бытия. Нынешняя эпидемия коронавируса прекрасное поле для разного рода конспирологических теорий. Если в свое время эпидемия чумы объяснялась происками евреев и ведь или Божьим наказанием, то сегодня в эпидемии виноваты китайцы и американцы.

Как отличить теорию заговора от реальной информации?

Отличить непросто, потому что в некоторых случаях действительно есть скрытые механизмы. Но теория заговора, как правило, отличается масштабностью. Я бы отличал так: есть конспирологический момент и есть конспирология. Конспирологический момент — это попытка объяснить что-то неожиданное некими скрытыми причинами, вот как сейчас с эпидемией коронавируса.

Эпидемия может иметь естественное объяснение, но можно предположить, что вирус создан искуственно. Это, кстати, не исключено, потому что ученые такую возможность не отрицают. Соответственно, сразу же появляется пространство для интерпретаций, для спекулятивных гипотез. Никаких фактов нет, но есть конспирологический момент. Даже умные и скептически настроенные люди, тем не менее, могут попасть под его влияние. Конспирология — удел людей, которые постоянно об этом думают и строят схемы влияния на мировой процесс. Т.е. конспирология — это влияние на мировой процесс. Те, кто говорят, что на Эстонию влияет Путин, используют это в политических мотивах. Кто-то может в это верить, а кто-то нет, но для политических целей это очень выгодно. Это конспирологический момент. А те, кто начнет рассказывать, что масоны с XVI века влияют на мировую историю определенным образом, действуя через таких-то агентов, занимаются конспирологией.