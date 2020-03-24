Американское биооружие или уничтожение пенсионеров? Российский политолог о теории заговора

Даже если, давайте предположим, это сделал Путин, то совершенно очевидно, что последствия были непросчитаны или они оказались иными, чем предполагалось. Но объективно да — Европа парализована. Хотя, мне думается, что скоро будет парализована и Россия.
В) Вирус это инструмент уничтожения старого населения Европы, чтобы пенсии не платить.
Да, это популярная версия и она основана на биологической закономерности действия этого вируса. Этот вирус действительно представляет большую угрозу для немолодых людей. В России на этот счет появилась мрачная шутка, что коронавирус был разработан по заказу Пенсионного фонда. В принципе, с точки зрения здравого смысла, в этом нет ничего удивительного. Если вирус влияет на тех, у кого ослаблена имунная система, то с возрастом человек отягощен болезнями. Смертность, если она связана с возрастом, будет выше там, где выше средняя продолжительность жизни. Италия на втором месте в Европе по продолжительности жизни. Соответственно, средний возраст умерших — 80 лет. По российским меркам это дряхлые старики! Это, конечно, достижение итальянского климата и способа питания, но в данном случае это обернулось против страны. Но говорить о том, что вирус — это специальный инструмент для уничтожения старого населения, безосновательно. Можно создать искусственные вирусы, но так точно избирательно модифицировать их — невозможно. И, кроме того, создав вирус и выпустив его на волю, невозможно предсказать, как он себя поведет. Математико-биологические модели остаются лишь моделями, потому что вмешиваются разные обстоятельства: вирус мутирует, видоизменяется, взаимодействует с чем-то еще. Предсказать невозможно.
Последние годы часто можно было услышать, что мир не будет прежним после терактов, природных катастроф, выборов и т.д. Профессор, как же на самом деле изменится мир после коронавируса?
Когда я был помоложе, я сам часто говорил, что произошли фундаментальные и необратимые изменения. Так легко говорить, когда находишься на некоем психологическом пике, вызывающим сильные эмоции: страх, возмущение. Но у людей есть интересное свойство: как только ситуация успокаивается или люди к ней привыкают, они возвращаются к своим обычным занятиям. Как говорит моя жена: мужчина, чтобы он ни делал, приходя домой, всегда ложится на диван!
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