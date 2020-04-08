Американские исследователи: прививка от туберкулеза снижает риск заражений коронавирусом в 10 раз. В Эстонии её делают с советских времен

В ходе исследований, проведенных американскими и ирландскими учеными, работающими в Хьюстоне (Техас, США), сравнивались показатели распространения COVID-19 и смертности от него в зависимости от наличия программы вакцинации от туберкулеза в 178 странах.
Оказалось, что в странах с вакцинацией БЦЖ за 15 дней заболеваемость COVID-19 составила 38 на миллион, а в странах, где нет этой прививки 358 на миллион, то есть почти в десять раз больше. По словам уролога Пола Хегарти из Дублинского Mater Hospital, участвовавшего в исследовании, это может привести к снижению смертности от заболеваний в 20 раз.
Также по словам Хегарти, приступая к исследованию, они не ожидали, что результаты будут столь разительно отличаться даже в странах с похожим укладом жизни и уровнем медицины, как например, Великобритания и Ирландия.
В Эстонии еще с советских времен прививки от туберкулеза делаются в обязательном порядке всем новорожденным.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
За минувшие сутки в США от коронавируса погибли 1 700 человек
Названы сроки окончания карантинного режима из-за COVID-19 в РФ
Главный пульмонолог РФ осмелился рассказать правду о COVID-19
Рошаль: почему россиянам не стоит бояться коронавирусной инфекции