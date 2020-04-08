Американские исследователи: прививка от туберкулеза снижает риск заражений коронавирусом в 10 раз. В Эстонии её делают с советских времен

В ходе исследований, проведенных американскими и ирландскими учеными, работающими в Хьюстоне (Техас, США), сравнивались показатели распространения COVID-19 и смертности от него в зависимости от наличия программы вакцинации от туберкулеза в 178 странах.

Оказалось, что в странах с вакцинацией БЦЖ за 15 дней заболеваемость COVID-19 составила 38 на миллион, а в странах, где нет этой прививки 358 на миллион, то есть почти в десять раз больше. По словам уролога Пола Хегарти из Дублинского Mater Hospital, участвовавшего в исследовании, это может привести к снижению смертности от заболеваний в 20 раз.

Также по словам Хегарти, приступая к исследованию, они не ожидали, что результаты будут столь разительно отличаться даже в странах с похожим укладом жизни и уровнем медицины, как например, Великобритания и Ирландия.

В Эстонии еще с советских времен прививки от туберкулеза делаются в обязательном порядке всем новорожденным.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!