17.06.2020, 01:11

Американская трагедия: США достигли печальной отметки в два миллиона заражённых COVID-19


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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд ТрампФото: Doug Mills/CNP/AdMedia

Пандемия продолжает своё опустошающее шествие по Соединённым Штатам, и специалисты предупреждают, что из-за недостаточного количества проводимых тестов и преждевременного снятия ограничений текущая ситуация может оказаться «только верхушкой айсберга». Об этом пишет The Guardian.

Для американцев коронавирус — загадочный недуг, поразивший далёкие страны, за две недели превратился в миллион подтверждённых случаев заболевания на территории страны. На сегодняшний день, спустя всего шесть недель, США, по данным трекера Университета Джонса Хопкинса, преодолели жуткий рубеж в два миллиона положительных тестов на COVID-19.

Скорбь по ушедшим из жизни, серьёзно пострадавшая экономика и драматические политические потрясения — такую скорбную цену пришлось заплатить измученному американскому народу. Но специалисты-эпидемиологи предупреждают, что самые большие, возможно, ещё более серьёзные испытания ещё впереди, особенно потому, что власти начинают зазывать население во вновь открывшиеся магазины и офисы, а громкие политические речи президента США в отношении эпохального кризиса постепенно затихают.
”Мы увидели только первые 100 метров этого марафона”, — отметил Майкл Остерхольм, директор Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний Университета Миннесоты.

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Остерхольм сказал, что обычно общество становится устойчивым к вирусу после того, как естественным путём или путём вакцинации переболеет и выработает антитела по крайней мере 60% населения. Для США это всё ещё недостижимая цель, особенно когда нет никакой твёрдой гарантии, что когда-либо будет разработана работающая вакцина.
”Максимум, сколько было заражено, это около пяти процентов населения, — сказал он. — Если вся эта боль, страдания и разрушение экономики дали нам всего пять процентов, то что потребуется, чтобы достигнуть шестидесяти? Эта мысль отрезвляет. Все эти испытания и смерти только начинаются. Люди ещё не до конца поняли это”.

По словам Ирвина Редленера, главы Национального центра подготовки к стихийным бедствиям Колумбийского университета, истинное количество заражённых в США почти наверняка ”в несколько раз больше”, чем 2 миллиона, но из-за отсутствия достаточного тестирования узнать это невозможно.

Разработка и повсеместное использование эффективных тестов стали первой реакцией США на пандемию, и, хотя интенсивность тестирования в настоящее время увеличилась, тесты были сделаны только шести процентам населения.

У людей, имеющих COVID-19, чаще всего не проявляется никаких заметных симптомов или они проявляются незначительно, в виде сухого кашля и умеренного жара.

”Мы видим только пресловутую верхушку айсберга, — сказал Редленер. — Нам мешает отсутствие достаточного количества тестов, особенно когда во всех 50 штатах заново открываются предприятия”.

Эпиграфом к пандемии в США оказалось выявление недостаточного запаса комплектов для тестирования и взятия мазков, аппаратов ИВЛ и защитного оборудования для медицинского персонала. Реакция Дональда Трампа оказалась сумбурной и слегка ошеломляющей: он предсказывал, что вирус исчезнет под апрельским солнцем, ссорился с губернаторами штатов и обдумывал преимущества введения инъекций отбеливателя или применения гидроксихлорохина, противомалярийного препарата с недоказанной эффективностью.

”С самого начала из Белого дома поступали искажённые сведения и преподносились вымышленные факты, — прокомментировал Редленер. — Независимо от того, что значит фраза ”миссия выполнена”, происходящее оказалось тому полной противоположностью. По сути, это настоящая американская трагедия”.

Тем не менее, даже несмотря на то, что в США от COVID-19 погибло более 100 000 человек, что составляет около четверти погибших во всём мире, кризис из политической повестки дня исчез.

Трамп, сосредоточившись на отправке военнослужащих в места проведения бурных антирасистских протестов, связанных со смертью Джорджа Флойда, с целью подавления последних, приостановил проведение ежедневных пресс-конференций по пандемии. Отмена карантинных мер была оставлена на усмотрение штатов и проведена бессистемно: по крайней мере, в десятке регионов всё ещё наблюдается рост числа заражённых.
Доктор Энтони Фаучи, главный эксперт администрации президента по инфекционным заболеваниям, сообщил, что не видел главу государства в течение уже нескольких недель, несмотря на продолжающийся кризис в сфере общественного здравоохранения. ”Что значит, когда это закончится? Всё ещё только начинается”, — отметил Фаучи на прошлой неделе.
Эпидемиологов во время пандемии сбивает с толку и то, что многое о COVID-19 до сих пор остаётся тайной. Всемирной организации здравоохранения пришлось признать, что до сих пор неизвестно, могут ли люди, перенёсшие вирус бессимптомно, заражать окружающих, хотя ранее говорилось, что это происходит очень редко.

Неясно, почему одни люди, находясь в единой группе, например, работники мясокомбината, заразились почти все, а другие, например, заключённые, почти не переболели. Существует и неопределённость относительно того, как вирус будет реагировать на летнюю жару или насколько сильна будет вторая или третья волна инфекции. Даже симптомы вируса, которые, как считалось ранее, всегда включали температуру и кашель, изменились к настоящему моменту.

”Есть множество вещей, о которых мы просто не знаем, и нам нужно набраться терпения. На этом корабле мы не экипаж, а пассажиры”, — сказал Остерхольм.
Решения, принятые в связи с этим нашумевшим вирусом, неизбежно будут как политическими и моральными, так и научными.

Учитывая, что в США уже более 40 миллионов человек потеряли работу из-за спада экономики, который может соперничать с чем угодно, случившемся в прошлом столетии, любая эскалация мер по ограничению распространения вируса может привести к тяжелейшим моральным и финансовым потерям. С другой стороны, попытка вернуться к прежнему образу жизни до разработки вакцины, скорее всего, заполнит больницы заражёнными и умирающими.

”Нам нужно найти баланс между этими двумя вещами, — сказал Остерхольм. — Меня беспокоит, что эту трудную задачу мы обошли стороной. Решили, что со всем этим уже покончено. Но это не так”.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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