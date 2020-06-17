Американская трагедия: США достигли печальной отметки в два миллиона заражённых COVID-19

У людей, имеющих COVID-19, чаще всего не проявляется никаких заметных симптомов или они проявляются незначительно, в виде сухого кашля и умеренного жара.
”Мы видим только пресловутую верхушку айсберга, — сказал Редленер. — Нам мешает отсутствие достаточного количества тестов, особенно когда во всех 50 штатах заново открываются предприятия”.
Эпиграфом к пандемии в США оказалось выявление недостаточного запаса комплектов для тестирования и взятия мазков, аппаратов ИВЛ и защитного оборудования для медицинского персонала. Реакция Дональда Трампа оказалась сумбурной и слегка ошеломляющей: он предсказывал, что вирус исчезнет под апрельским солнцем, ссорился с губернаторами штатов и обдумывал преимущества введения инъекций отбеливателя или применения гидроксихлорохина, противомалярийного препарата с недоказанной эффективностью.
”С самого начала из Белого дома поступали искажённые сведения и преподносились вымышленные факты, — прокомментировал Редленер. — Независимо от того, что значит фраза ”миссия выполнена”, происходящее оказалось тому полной противоположностью. По сути, это настоящая американская трагедия”.
Тем не менее, даже несмотря на то, что в США от COVID-19 погибло более 100 000 человек, что составляет около четверти погибших во всём мире, кризис из политической повестки дня исчез.
Трамп, сосредоточившись на отправке военнослужащих в места проведения бурных антирасистских протестов, связанных со смертью Джорджа Флойда, с целью подавления последних, приостановил проведение ежедневных пресс-конференций по пандемии. Отмена карантинных мер была оставлена на усмотрение штатов и проведена бессистемно: по крайней мере, в десятке регионов всё ещё наблюдается рост числа заражённых.
Доктор Энтони Фаучи, главный эксперт администрации президента по инфекционным заболеваниям, сообщил, что не видел главу государства в течение уже нескольких недель, несмотря на продолжающийся кризис в сфере общественного здравоохранения. ”Что значит, когда это закончится? Всё ещё только начинается”, — отметил Фаучи на прошлой неделе.
Эпидемиологов во время пандемии сбивает с толку и то, что многое о COVID-19 до сих пор остаётся тайной. Всемирной организации здравоохранения пришлось признать, что до сих пор неизвестно, могут ли люди, перенёсшие вирус бессимптомно, заражать окружающих, хотя ранее говорилось, что это происходит очень редко.
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