Американская трагедия: США достигли печальной отметки в два миллиона заражённых COVID-19

Для американцев коронавирус — загадочный недуг, поразивший далёкие страны, за две недели превратился в миллион подтверждённых случаев заболевания на территории страны. На сегодняшний день, спустя всего шесть недель, США, по данным трекера Университета Джонса Хопкинса, преодолели жуткий рубеж в два миллиона положительных тестов на COVID-19.

Скорбь по ушедшим из жизни, серьёзно пострадавшая экономика и драматические политические потрясения — такую скорбную цену пришлось заплатить измученному американскому народу. Но специалисты-эпидемиологи предупреждают, что самые большие, возможно, ещё более серьёзные испытания ещё впереди, особенно потому, что власти начинают зазывать население во вновь открывшиеся магазины и офисы, а громкие политические речи президента США в отношении эпохального кризиса постепенно затихают.

”Мы увидели только первые 100 метров этого марафона”, — отметил Майкл Остерхольм, директор Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний Университета Миннесоты.

Остерхольм сказал, что обычно общество становится устойчивым к вирусу после того, как естественным путём или путём вакцинации переболеет и выработает антитела по крайней мере 60% населения. Для США это всё ещё недостижимая цель, особенно когда нет никакой твёрдой гарантии, что когда-либо будет разработана работающая вакцина.

”Максимум, сколько было заражено, это около пяти процентов населения, — сказал он. — Если вся эта боль, страдания и разрушение экономики дали нам всего пять процентов, то что потребуется, чтобы достигнуть шестидесяти? Эта мысль отрезвляет. Все эти испытания и смерти только начинаются. Люди ещё не до конца поняли это”.

По словам Ирвина Редленера, главы Национального центра подготовки к стихийным бедствиям Колумбийского университета, истинное количество заражённых в США почти наверняка ”в несколько раз больше”, чем 2 миллиона, но из-за отсутствия достаточного тестирования узнать это невозможно.

Разработка и повсеместное использование эффективных тестов стали первой реакцией США на пандемию, и, хотя интенсивность тестирования в настоящее время увеличилась, тесты были сделаны только шести процентам населения.