Американец сжег флаг ЛГБТ и получил 16 лет тюрьмы

Инцидент произошел в городе Эймсе. Сообщается, что 30-летнего Адольфо Мартинеза признали виновным в преступлении на почве ненависти: он сорвал радужный флаг, вывешенный над входом в протестантскую церковь, прошел с ним по улице до стриптиз-клуба и там поджег его. По некоторым данным, он также угрожал поджечь клуб.

Преступник полностью признал вину и заявил, что его целью было унизить людей с нетрадиционной ориентацией, которую символизирует этот флаг. ”Было честью это сделать. Это было благословение господа. Я совершил суд так, как это предписано, — отмщение и наказание язычникам”, — цитирует его издание.

Газета также приводит слова священника этой церкви — женщины-лесбиянки Эйлин Гебби: ”То, что произошло, — очень нехорошо. Но это нас не остановит. Мы не изменимся”. Гебби добавила, что прощает Мартинеза и надеется, что он изменит свое отношение к сексуальным меньшинствам.

В сентябре 2018 года сообщалось, что священника римской католической церкви в Чикаго сместили с поста после того, как он устроил сеанс экзорцизма с флагом ЛГБТ, в ходе которого сжег флаг по частям.