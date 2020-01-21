Американец купил подержанный диван и нашел в нем более 40 000 долларов
Житель Мичигана Говард Кирби в декабре 2019 года купил себе диван в комиссионном магазине. Он использовал его несколько недель и все это время ему казалось, что диван какой-то неудобный. Тогда его дочь вскрыла обшивку, чтобы посмотреть, что же с диваном не так, и оказалось, что он набит деньгами, пишет Meduza.
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