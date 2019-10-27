Американцы сообщили о смерти лидера "Исламского государства"

Как указал телеканал CNN, официального подтверждения смерти лидера ИГ не будет до тех пор, пока американские военнослужащие не завершат проверку всех сведений. Накануне представитель администрации президента США заявил, что 27 октября в 9:00 по местному времени (16:00 мск) президент США Дональд Трамп выступит с важным сообщением. О чем будет идти речь в выступлении, Гидли не уточнил. Сам Трамп написал в Twitter, что "произошло нечто очень важное", также отказавшись от дальнейших пояснений.

Сообщения о смерти, ранении или тяжелой болезни Бакра аль-Багдади в западных СМИ неоднократно появлялись в прошлом, однако они ни разу не были подтверждены. О гибели главаря ИГ в результате авиаудара в июне 2017 года заявляло и министерство обороны РФ. Информацию о ликвидации аль-Багдади распространяли также базирующийся в Лондоне сирийский Наблюдательный совет по правам человека и арабские СМИ со ссылкой на спецслужбы ряда стран.