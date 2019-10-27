Американцы сообщили о смерти лидера "Исламского государства"

Главарь террористической группировки "Исламское государство" Бакр аль-Багдади, предположительно, убит в Сирии в результате спецоперации военнослужащих США. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщили американские СМИ со ссылкой на официальные источники. По их данным, Бакр аль-Багдади был целью рейда США в провинции Идлиб на северо-западе Сирии и взорвал "пояс шахида" в ходе нападения американского спецназа, пишет DW.
Как указал телеканал CNN, официального подтверждения смерти лидера ИГ не будет до тех пор, пока американские военнослужащие не завершат проверку всех сведений. Накануне представитель администрации президента США заявил, что 27 октября в 9:00 по местному времени (16:00 мск) президент США Дональд Трамп выступит с важным сообщением. О чем будет идти речь в выступлении, Гидли не уточнил. Сам Трамп написал в Twitter, что "произошло нечто очень важное", также отказавшись от дальнейших пояснений.
Сообщения о смерти, ранении или тяжелой болезни Бакра аль-Багдади в западных СМИ неоднократно появлялись в прошлом, однако они ни разу не были подтверждены. О гибели главаря ИГ в результате авиаудара в июне 2017 года заявляло и министерство обороны РФ. Информацию о ликвидации аль-Багдади распространяли также базирующийся в Лондоне сирийский Наблюдательный совет по правам человека и арабские СМИ со ссылкой на спецслужбы ряда стран.
В апреле 2019 года группировка "Исламское государство" распространила видео, в котором человек, похожий на аль-Багдади, призывал продолжать борьбу, несмотря на "утрату халифата". В сентябре лидер ИГ обратился к своим сторонникам в аудиообращении с призывом об освобождении захваченных в Сирии боевиков и их семей.
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