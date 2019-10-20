Американцы разбомбили свою авиабазу в Сирии

Американские военнослужащие полностью разрушили базу ВВС Аль-Кулаиб в северной Сирии, не дожидаясь подхода туда сирийской правительственной армии. Как сообщил корреспондент агентства SANA в провинции Хасака, на базе, которая ранее использовалась для приема и отправки самолетов и вертолетов международной коалиции, уничтожена в том числе и взлетно-посадочная полоса.

Издание также указывает, что американцы спешно эвакуируют и оставшиеся базы в провинции Хасака. В частности, речь идет о военном городке, который находился возле дамбы на реке Евфрат.

В минувшую среду американцы впервые использовали авиацию для ликвидации базы в районе бывшего цементного завода французской компании Lafarge в провинции Ракка, указывало издание Business Insider. Ракетными ударами c F-15 уничтожались брошенные там техника и боеприпасы. Как рассказал журналистам бывший спецпредставитель президента США при антитеррористической коалиции Бретт Макгерк, это была операция по принципу ”разбить стекло в случае чрезвычайной ситуации”. ”Такой сценарий применяется в случае крайне неблагоприятного сценария”, — сказал он.