Альянс НАТО начинает вывод своего контингента из Ирака

НАТО уже приостановила тренировочную активность в рамках своей миссии в Ираке — небоевой, учебной и консультативной программы по подготовке сил безопасности республики. Эта миссия насчитывает около 500 инструкторов и консультантов из государств альянса, большинство из них — из Канады. НАТО готова продолжить миссию, как только позволит ситуация, подчеркнул представитель альянса.

Несколькими днями ранее международная коалиция по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ) распорядилась приостановить обучение бойцов курдских военных формирований и иракских военнослужащих ради безопасности собственных сил. Это решение обязательно для исполнения всеми партнерами по коалиции.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате американского ракетного удара по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада. Вместе с генералом погибли несколько видных иракских политиков и военачальников. Сулеймани возглавлял элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое осуществляет военные и тайные операции за пределами Ирана.

Он считался одним из важнейших военных чинов Ирана — генерал курировал борьбу с "Исламским государством", отвечал за Сирию и Ирак, получал приказы напрямую от иранского духовного лидера аятоллы Али Хаменеи. Вскоре после смерти Сулеймани Али Хаменеи назначил его преемником бригадного генерала Эсмаила Каани.