Альянс НАТО начинает вывод своего контингента из Ирака

НАТО выводит часть своего контингента из Ирака в свете эскалации напряженности в регионе после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Североатлантический альянс примет "все необходимые меры предосторожности для защиты" своего персонала, заявил его представитель во вторник, 7 января.
НАТО уже приостановила тренировочную активность в рамках своей миссии в Ираке — небоевой, учебной и консультативной программы по подготовке сил безопасности республики. Эта миссия насчитывает около 500 инструкторов и консультантов из государств альянса, большинство из них — из Канады. НАТО готова продолжить миссию, как только позволит ситуация, подчеркнул представитель альянса.
Несколькими днями ранее международная коалиция по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ) распорядилась приостановить обучение бойцов курдских военных формирований и иракских военнослужащих ради безопасности собственных сил. Это решение обязательно для исполнения всеми партнерами по коалиции.
Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате американского ракетного удара по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада. Вместе с генералом погибли несколько видных иракских политиков и военачальников. Сулеймани возглавлял элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое осуществляет военные и тайные операции за пределами Ирана.
Он считался одним из важнейших военных чинов Ирана — генерал курировал борьбу с "Исламским государством", отвечал за Сирию и Ирак, получал приказы напрямую от иранского духовного лидера аятоллы Али Хаменеи. Вскоре после смерти Сулеймани Али Хаменеи назначил его преемником бригадного генерала Эсмаила Каани.
«Дом ужасов» под Гатчиной: жена дала показания
Кем оказались родители Греты Тунберг
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома
Скандал с Загитовой долетел до США! Неожиданное заявление Америки