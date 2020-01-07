Альянс НАТО начинает вывод своего контингента из Ирака

НАТО уже приостановила тренировочную активность в рамках своей миссии в Ираке — небоевой, учебной и консультативной программы по подготовке сил безопасности республики. Эта миссия насчитывает около 500 инструкторов и консультантов из государств альянса, большинство из них — из Канады. НАТО готова продолжить миссию, как только позволит ситуация, подчеркнул представитель альянса.

В соответствии с выданным парламентом мандатом, в Ираке находятся сейчас 6 эстонских военных инструкторов, напоминает rus.err.ee.

"К настоящему моменту вся тренировочная работа со стороны коалиции приостановлена. Эстонские военнослужащие находятся на американской военной базе в Айн Аль-Асаде и её не покидают. Так что можно сказать, что они находятся в режиме ожидания. Разумеется, у американцев достаточно сил, чтобы в случае необходимости защитить свои базы", - сказал Юри Луйк.

"Наше золотое правило гласит, что раз мы отправились туда вместе, то и уйдем вместе. Мы надеемся, что коалиция в полном составе начнет переговоры с правительством Ирака и будет выработана дальнейшая программа действий для всех союзников - американцев, датчан, англичан, эстонцев, французов", - добавил Юри Луйк.

Министр подчеркивает, что мандат эстонского контингента не предполагает участия в боевых операциях в Ираке, даже если американцы и решат таковые предпринять.