07.01.2020, 20:41

Альянс НАТО начинает вывод своего контингента из Ирака

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Эстонские военные - в режиме ожидания
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Briti sõdurid saabuvad Ämari õhubaasi
Briti sõdurid saabumas Ämari õhubaasi sügisel 2017Foto: Priit Simson

НАТО выводит часть своего контингента из Ирака в свете эскалации напряженности в регионе после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Североатлантический альянс примет "все необходимые меры предосторожности для защиты" своего персонала, заявил его представитель во вторник, 7 января.

НАТО уже приостановила тренировочную активность в рамках своей миссии в Ираке — небоевой, учебной и консультативной программы по подготовке сил безопасности республики. Эта миссия насчитывает около 500 инструкторов и консультантов из государств альянса, большинство из них — из Канады. НАТО готова продолжить миссию, как только позволит ситуация, подчеркнул представитель альянса.

В соответствии с выданным парламентом мандатом, в Ираке находятся сейчас 6 эстонских военных инструкторов, напоминает rus.err.ee.

"К настоящему моменту вся тренировочная работа со стороны коалиции приостановлена. Эстонские военнослужащие находятся на американской военной базе в Айн Аль-Асаде и её не покидают. Так что можно сказать, что они находятся в режиме ожидания. Разумеется, у американцев достаточно сил, чтобы в случае необходимости защитить свои базы", - сказал Юри Луйк.

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"Наше золотое правило гласит, что раз мы отправились туда вместе, то и уйдем вместе. Мы надеемся, что коалиция в полном составе начнет переговоры с правительством Ирака и будет выработана дальнейшая программа действий для всех союзников - американцев, датчан, англичан, эстонцев, французов", - добавил Юри Луйк.

Министр подчеркивает, что мандат эстонского контингента не предполагает участия в боевых операциях в Ираке, даже если американцы и решат таковые предпринять.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате американского ракетного удара по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада. Вместе с генералом погибли несколько видных иракских политиков и военачальников. Сулеймани возглавлял элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое осуществляет военные и тайные операции за пределами Ирана.

Он считался одним из важнейших военных чинов Ирана — генерал курировал борьбу с "Исламским государством", отвечал за Сирию и Ирак, получал приказы напрямую от иранского духовного лидера аятоллы Али Хаменеи. Вскоре после смерти Сулеймани Али Хаменеи назначил его преемником бригадного генерала Эсмаила Каани.

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