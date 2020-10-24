Алиев заявил о готовности к переговорам при соблюдении перемирия

"Я говорил, что чем быстрее завершится военная часть проблемы, тем лучше. Мы хотим перейти за стол переговоров. Но, к сожалению, Армения грубо нарушила режим перемирия и напала на Гянджу. Поэтому, если они сегодня остановятся, мы тоже остановимся, и дальше будут работать дипломаты", — сказал Алиев в интервью французской газете Le Figaro.

"Если, они не остановятся, то мы пойдем до конца с целью освобождения всех оккупированных территорий", — добавил президент Азербайджана.

По его словам, за стол переговоров можно будет вернуться, если Армения будет привержена базовым принципам, разработанным Францией, Россией и США.

Алиев заявил, что он "в этом процессе 17 лет", отметил, что "работал с двумя предыдущими президентами Армении, и мы добились прогресса, хотя и небольшого". "Мы встречались регулярно. Регулярно проводились встречи в Москве, Париже и Вашингтоне. Однако, когда Пашинян (премьер-министр Армении Никол Пашинян — ИФ) пришел к власти, он сделал практически все, чтобы сорвать переговорный процесс, не только своими заявлениями, но и своими военными провокациями. Два года и более с момента прихода к власти нет никаких процессов", — заявил президент Азербайджана.

"Конечно, я думаю, что политическое решение возможно. Однако правительство Армении должно понять, что теперь оно не в состоянии диктовать. Поскольку статуса-кво больше не существует, как и нет линии соприкосновения. Мы создали новую реальность, и они должны это учесть", — сказал глава азербайджанского государства.

Алиев отверг утверждения о вовлеченности Турции в конфликт и опроверг сообщения о присутствии иностранных военных на территории Азербайджана.

"С первых часов нападения Армении на Азербайджан, Турция, президент Турции и другие высокопоставленные официальные лица выразили решительную политическую поддержку Азербайджану, поддержку норм и принципов международного права и поддержку выполнения резолюций Совета Безопасности ООН, призывающих к немедленному и безоговорочному выводу армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана", — заявил глава государства.