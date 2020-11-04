Алиев заявил о готовности Азербайджана остановить войну в Карабахе

Баку готов остановить бои в Карабахе, если Армения пообещает вывести свои войска из региона, заявил Алиев. Пашинян также заявил о готовности к переговорам, но отметил, что им мешает нежелание Азербайджана идти на компромисс.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов остановить войну в Карабахе, если Ереван возьмет на себя обязательство вывести войска из оккупированных территорий. Об этом он сказал в интервью итальянской газете La Repubblica, текст опубликован на сайте президента.
”Если премьер-министр Армении возьмет обязательство об освобождении остальных территорий, то мы готовы остановиться сегодня же. Пока он не взял на себя таких обязательств”, — сказал Алиев. Он отметил, что ”чем скорее закончится война, тем будет лучше”.
Президент напомнил, что по базовым принципам резолюций Совета Безопасности ООН сначала необходимо освободить пять районов, затем — еще два.
”Мы уже в одностороннем порядке освободили четыре района. Поэтому он [премьер-министр Армении Никол Пашинян] должен сказать, что войска должны быть выведены из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кельбеджарского, Лачинского районов. Однако он не делает такого заявления. Это говорит о том, что он не хочет прекращения войны”, — заявил Алиев.
Пашинян также говорил, что Ереван готов к переговорам по урегулированию конфликта в Карабахе, однако, по его мнению, Баку не идет на уступки.
”Дело в том, что, как только какой-то компромисс становится приемлемым для Армении, он внезапно становится неприемлемым для Азербайджана”, — заявил премьер-министр в интервью Al Arabiya.
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