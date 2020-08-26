Алексиевич заявила, что Беларуси нужна ”помощь мира и, может быть, России”

”Сейчас Лукашенко говорит только с Путиным. Надо, чтобы он начал говорить с народом. Для этого нам нужна помощь мира и, может быть, России, Путина, если мы сможем ее привлечь”, — сказала она в Минске перед допросом в Следственном комитете, куда ее вызвали в качестве свидетеля по делу о создании Координационного совета.

”Я считаю, что все, что мы делали, абсолютно законно. Более того, это очень необходимо… Белорусы стали нацией, о которой узнал весь мир. Ни одна витрина не разбита. Люди ведут себя прилично и мирно… Мы разные, но Беларусь — одна страна. Мы должны жить в ней, жить вместе”, — отметила она.

В Беларуси 9 августа прошли выборы президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Оппозиция заявила о массовых фальсификациях, уже 16 дней продолжаются протесты несогласных с итогами выборов. Митинги и шествия прошли по всей стране.

14 августа Светлана Тихановская заявила о создании Координационного совета для передачи власти. 20 августа Александр Конюк, генпрокурор Беларуси, заявил, что деятельность Координационного совета направлена на захват власти. Двое членов КС были задержаны, их арестовали на 10 суток.