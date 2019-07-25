Алексей Навальный арестован на 30 суток, к незарегистрированным кандидатам пришли с обыском

Московская полиция во вторник выпустила предостережение по поводу субботней акции. В сообщении на сайте ГУ МВД пр Москве говорится, что мероприятие не согласовывалось и потому незаконно. Ведомство призвало москвичей воздержаться от участия в нем. "В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", - заявили в полиции.

Обыски и аресты перед новым протестом



В среду власти усилили давление, чтобы запугать граждан карами за выход на несогласованную акцию. В этот день стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по "экзотической" статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) по факту "заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома" (МГИК).

Утверждается, что действия неких "лиц" были сопряжены "с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий". Организаторов и участников акций будут вызывать на допросы.

Председатель комиссии по избирательным правам Совета при президенте РФ по правам человека Илья Шаблинский назвал неадекватным возбуждение этого уголовного дела. "Это полная чушь. Никто не мешал работе избирательной комиссии, а граждане вправе выражать свое мнение. Считаю, это совершенно неадекватно", - сказал он в среду.

Шаблинский считает, что правоохранительные органы "решают политическую задачу, а не правовую". "Вся эта цепь поступков со стороны власти означает, что реальная конкуренция не допускается. Очень печальный факт", - добавил представитель СПЧ.

Однако возбуждением "абсурдного" уголовного дела власти не ограничились. 24 июля были задержаны, а потом арестованы Алексей Навальный и координатор московского штаба Навального Олег Степанов.

Поводом для задержания и ареста активиста стал пост на страничке Facebook, в котором Олег Степанов рассказал о запланированном на 27 июля митинге возле здания мэрии Москвы. Суд признал сообщение призывом к несогласованной акции.

Адвокат обвиняемого Вероника Полякова заявила на заседании, что пост со словами "Вернем себе право на выборы!", датой и временем акции не содержит призыва, а "только требование, отвечающее Конституции". Степанова арестовали на восемь суток.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Дмитрию Гудкову, пишет Znak.com со ссылкой на пресс-секретаря оппозиционера. "У Дмитрия Гудкова в квартире обыск, около десяти полицейских", - сказал пресс-секретарь Гудкова Алексей Обухов.

Отец Дмитрия Гудкова Геннадий написал в Twitter, что правоохранители хотят найти агитацию к несогласованной акции 27 июля у мэрии столицы, когда независимые кандидаты намерены требовать регистрации на выборах в Мосгордуму.

"Следственная группа пришла искать документы (газеты, листовки и прочее) по митингу-встрече 27 июля. Хотят задержать и доставить на допрос в СК", - написал Геннадий Гудков. Он добавил, что обыск проходит в доме 21А на улице Куусинена и призвал приехать поддержать политика муниципальных депутатов и журналистов.

Пресс-секретарь Гудкова рассказал, что в рамках обыска ищут предметы и материалы, связанные с митингами 14,15 и 19 июля. При этом следователи изъяли все электронные носители информации, вплоть до дисков с детскими мультфильмами. Об этом написал в Twitter преподаватель ВШЭ, юрист и сторонник Ивана Жданова Андрей Быстров.

Также полицейские пришли с обысками и к директору Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированному кандидату в депутаты Московской городской думы Ивану Жданову. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Жданова после обыска отвезли на незаконный ночной допрос в Следственный комитет, сообщает Леонид Волков. А Гудкова вызвали на допрос на утро четверга.

По данным телеграм-канала Varlamov News, силовики пришли с обыском и к незарегистрированному кандидату Александру Соловьеву, а также к соратнику Гудкова - муниципальному депутату Митино Николаю Баландину.

По словам Александра Соловьева, полицейские пришли по месту его прописки и "ломятся в пустую квартиру". Об этом он рассказал в эфире телеканала "Дождь".