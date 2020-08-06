Александр Лукашенко сообщил о задержании в Беларуси американских граждан

"В Беларуси уже задержано немало людей, которые — и это уже доказано — ставили перед собой целью дестабилизировать обстановку в стране", — заявил Лукашенко, согласно пресс-службе президента. При этом, по словам главы белорусского государства, речь идет не только о членах ЧВК Вагнера.

"Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе", — сказал Александр Лукашенко.

Что будет с задержанными наемниками из ЧВК Вагнера

При этом Лукашенко добавил, что задержанных, однако, "со штыками наперевес" защищают российские руководители, а вовсе не представители США. "Я думаю: американцы начнут их сейчас защищать. Ничего подобного. Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют. Вот единственная разгадка", — указал Лукашенко.

Что касается судьбы 33 наемников из ЧВК Вагнера, задержанных в Беларуси 29 июля, то, по мнению Лукашенко, ее следует совместно решать генеральным прокурорам Беларуси, России и Украины. "Сядьте втроем. Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет", — сказал Лукашенко в этой связи.