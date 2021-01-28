Агрессия, терроризм и подъем Китая. Россия вошла в число основных вызовов для НАТО

Агрессивные действия России вошли в число основных вызовов НАТО на ближайшие годы, перечисленных генеральным секретарем организации Йенсом Столтенбергом. Об этом говорится в заявлении председателя военного комитета организации Стюарта Пича, размещенном в среду, 27 января, на сайте альянса.
По словам Пича, Столтенберг обратился к министрам обороны стран альянса и "поделился своими взглядами" на ситуацию с международной безопасностью. "Генеральный секретарь призвал союзников продолжать увеличивать расходы на оборону, инвестировать в современные технологии и обеспечить готовность наших вооруженных сил противостоять таким вызовам, как агрессивные действия России, терроризм и риски, связанные с подъемом Китая", — говорится в его заявлении.
"НАТО — самый успешный военный альянс в мире, потому что мы способны адаптироваться", — подчеркнул Стюарт Пич.
Сближение НАТО и США
В последние годы НАТО переживал не лучшие времена из-за напряженных отношений с администрацией Дональда Трампа. Новый министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонной беседы с Йенсом Столтенбергом уже заверил, что Соединенные Штаты Америки привержены ценностям НАТО. В свою очередь Столтенберг назвал этот диалог "великолепной беседой о ценностях", которые разделяют обе стороны, и вызовах, стоящими перед ними.
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