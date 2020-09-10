Адвокат заявила, что силовики угрожали Марии Колесниковой убийством

”Мария столкнулась с угрозами физической расправы, которые, находясь в здании ГУБОПиК, воспринимать кроме как реальными не могла. По фактам угроз лишения жизни Мария также намерена подавать заявления”, — приводятся слова защитницы в телеграм-канале бывшего кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико.

По словам Казак, после задержания на теле Колесниковой есть ушибы, у нее ”побаливают руки, так как ее силой заталкивали в машину и удерживали”; в изоляторе ей оказывали медицинскую помощь из-за проблем с давлением и сердцем.

Марию Колесникову похитили в Минске утром 7 сентября. По словам адвоката, ее сначала доставили в здание ГУБОПиК, а затем в КГБ Беларуси. Спустя сутки государственные СМИ сообщили, что Колесникову задержали на границе с Украиной. Как рассказали ее соратники, оппозиционерку пытались насильно вывезти из Беларуси, но она порвала свой паспорт. 9 сентября стало известно, что Колесникова находится под арестом в минском СИЗО № 1 на улице Володарского и проходит подозреваемой по делу о призывах к захвату власти. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.