14.08.2020, 13:15

Адвокат главного оппозиционера Беларуси: есть основания для беспокойства. Мы не видели Бабарико шесть дней

эксклюзив RusDelfi
Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
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Адвокат главного оппозиционера Беларуси: есть основания для беспокойства. Мы не видели Бабарико шесть дней
Дмитрий Лаевский. Facebook

Адвокат Дмитрий Лаевский защищает одного из главных претендентов на пост президента Беларуси Виктора Бабарико. Бабарико не допустили до выборов, а месяц назад задержали. RusDelfi спросил у Лаевского, что происходит в Минске прямо сейчас.

”Мы в перманентном шоке. Вы сами все знаете. Я не думаю, что я могу что-то добавить кроме того, что пишут на портале tut.by”, — отвечает Дмитрий на вопрос, какая обстановка сейчас в Беларуси.

Виктора Бабарико, банкира и политического деятеля, задержали 18 июня. В начале мая он выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы. Уже в конце мая различные неофициальные интернет-опросы предрекали ему 50-процентную поддержку. Сейчас он находится в СИЗО КГБ. По каким статьям выдвинуты обвинения, не сообщается, так как дело связано ”с государственной безопасностью”.

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Адвокаты и защитники Виктора Бабарико не видели его с прошлой пятницы, уже шесть дней. ”С тех пор нам ничего неизвестно, что с ним, где он, непонятно”, — сказал адвокат RusDelfi.

”Не пускают "по техническим причинам". Уже не буду повторяться, что такое положение вещей незаконно и грубо нарушает права подзащитного и адвокатов. После каждого раза мы подаем жалобу на имя генерального прокурора. Пока не получили никакого ответа”, — добавил он.

О том, что может произойти с человеком в тюрьме в данной ситуации, да еще и в стране, где разрешена смертная казнь, рассказывать не стоит. К слову, зарегистрированный кандидат Светлана Тихановская покинула страну после общения с силовиками, так как "ее поставили перед тяжелейшим выбором".

”К нам поступает противоречивая информация. Я не буду говорить о деталях, так как неизвестно, правдивы они или нет. Просто скажу, что есть основания для беспокойства, — с осторожностью сказал Лаевский. — Если в Беларуси не могут реализовать право предоставления юридической помощи, право встреч и свиданий с заключенным, то о чем мы можем вообще говорить? Ситуация усугубляется рассказами граждан, которые пострадали в СИЗО”.

Недавно в СМИ появились кадры избитых в изоляторе людей. Один из задержанных сказал, что ”это было хуже, чем ад”.

RusDelfi попросил Дмитрия рассказать и про другие проблемы последних дней, но он отказался, так как "находится в состоянии фрустрации, и ему сейчас сложно говорить о чем-либо другом, кроме уголовного дела Бабарико".

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