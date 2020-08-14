Адвокат главного оппозиционера Беларуси: есть основания для беспокойства. Мы не видели Бабарико шесть дней

”Мы в перманентном шоке. Вы сами все знаете. Я не думаю, что я могу что-то добавить кроме того, что пишут на портале tut.by”, — отвечает Дмитрий на вопрос, какая обстановка сейчас в Беларуси.

Виктора Бабарико, банкира и политического деятеля, задержали 18 июня. В начале мая он выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы. Уже в конце мая различные неофициальные интернет-опросы предрекали ему 50-процентную поддержку. Сейчас он находится в СИЗО КГБ. По каким статьям выдвинуты обвинения, не сообщается, так как дело связано ”с государственной безопасностью”.

Адвокаты и защитники Виктора Бабарико не видели его с прошлой пятницы, уже шесть дней. ”С тех пор нам ничего неизвестно, что с ним, где он, непонятно”, — сказал адвокат RusDelfi.

”Не пускают "по техническим причинам". Уже не буду повторяться, что такое положение вещей незаконно и грубо нарушает права подзащитного и адвокатов. После каждого раза мы подаем жалобу на имя генерального прокурора. Пока не получили никакого ответа”, — добавил он.

О том, что может произойти с человеком в тюрьме в данной ситуации, да еще и в стране, где разрешена смертная казнь, рассказывать не стоит. К слову, зарегистрированный кандидат Светлана Тихановская покинула страну после общения с силовиками, так как "ее поставили перед тяжелейшим выбором".

”К нам поступает противоречивая информация. Я не буду говорить о деталях, так как неизвестно, правдивы они или нет. Просто скажу, что есть основания для беспокойства, — с осторожностью сказал Лаевский. — Если в Беларуси не могут реализовать право предоставления юридической помощи, право встреч и свиданий с заключенным, то о чем мы можем вообще говорить? Ситуация усугубляется рассказами граждан, которые пострадали в СИЗО”.

Недавно в СМИ появились кадры избитых в изоляторе людей. Один из задержанных сказал, что ”это было хуже, чем ад”.

RusDelfi попросил Дмитрия рассказать и про другие проблемы последних дней, но он отказался, так как "находится в состоянии фрустрации, и ему сейчас сложно говорить о чем-либо другом, кроме уголовного дела Бабарико".