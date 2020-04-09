ABC: разведка США узнала об эпидемии в Ухане еще в ноябре

Американская разведка узнала о вспышке инфекции в китайском Ухане еще в ноябре 2019 года. Об этом 8 апреля сообщает телеканал ABC со ссылкой на свои источники.
В засекреченном докладе, который подготовил Национальный центр медицинской разведки США (NCMI), говорилось, что в китайском городе распространяется инфекция, из-за которой людям приходится менять привычный образ жизни. Также она к тому времени повлияла на деловую активность. Такие выводы составители документа сделали на основе перехваченных данных и спутниковых снимков, пишет RTVI.
В докладе отмечалось, что вспышка инфекции может привести к катастрофическим последствиям, добавили собеседники телеканала. При этом, по данным разведки, власти Китая скрывали, что эпидемия вышла из-под контроля даже от собственных медучреждений. Китайские врачи, как отмечает издание, узнали о том, что имеют дело с новой болезнью, только в конце декабря.
Доклад, как уточнили источники ABC, представили властям примерно 26 ноября. Речь идет о разведывательном комитете министерства обороны, Объединенном комитете начальников штабов и Белом доме. В декабре и январе эту тему, отметили собеседники ABC, обсуждали на регулярных брифингах с участием высокопоставленных американских чиновников.
Первые сообщения о пневмонии неизвестного происхождения в Ухане появились 31 декабря. Позднее выяснилось, что ее вызывает разновидность коронавируса, которая раньше не была известна.
На 8 апреля общее число зараженных по всему миру приблизилось к 1,5 млн человек. Заболевание унесло жизни больше 80 тысяч. Долгое время по числу зараженных лидировал Китай, но потом на первое место вышли США. Сейчас в стране зафиксировали почти 400 тысяч случаев коронавирусной инфекции, от нее умерли уже 12912 человек.
Самая популярная среди ученых теория происхождения коронавируса заключается в том, что его естественным резервуаром были дикие животные, от которых и заразились люди. Но пока нет убедительных доказательств, какие именно это были животные и попал ли он к человеку напрямую или через посредников.
Кто именно был «нулевым пациентом», то есть первым зараженным, остается неизвестным. Его нужно найти, чтобы точно определить происхождение коронавируса.
Нет и точной даты начала распространения инфекции, но, по данным газеты South China Morning Post, первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали 17 ноября 2019 года у 55-летнего жителя провинции Хубэй, столицей которой является Ухань.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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