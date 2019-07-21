21.07.2019, 19:21
77% читателей RusDelfi не верят в высадку американцев на Луне. Нас читают только конспирологи?(33)
В годовщину высадки астронавтов на Луне портал RusDelfi провел опрос: верите ли вы в то, что это не было инсценеровкой.
В годовщину высадки астронавтов на Луне портал RusDelfi провел опрос: верите ли вы в то, что это не было инсценеровкой.
Действительно, в мире существует конспирологическая теория под названием "Лунный заговор", которая сводится к тому, что высадка была снята в Голливуде. Однако то, насколько эта теория популярна среди читателей RusDelfi, нас удивило.
77% из более чем 1300 проголосовавших не верят в то, что Нил Армстронг и компания когда-либо были на Луне. И лишь менее четверти читателей считают, что высадка действительно была.
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