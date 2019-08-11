40 человек убиты, 260 ранены: в Йемене сепаратисты захватили резиденцию президента

В ночь с 10 на 11 августа сторонники сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС) сообщили, что им удалось взять под контроль резиденцию президента в йеменском Адене. Ранее сепаратисты заняли три армейских лагеря в городе.
В МИДе Йемена назвали действия сепаратистов ”переворотом законных институтов государства”. Арабская коалиция, участвующая на стороне йеменского правительства, призвала сепаратистов к прекращению огня.
Обстановка в Адене резко обострилась еще в начале августа, когда в результате терактов в один день погибли почти 50 человек. По мнению экспертов, причиной столкновений могут быть разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ, которые четыре года назад начали войну в Йемене против хуситского движения ”Ансар Аллах”.
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