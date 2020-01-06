3D-визуализация пожаров в Австралии: масштабы катастрофы поражают

Благодаря спутниковым данным NASA пользователи Reddit сделали 3D-визуализацию пожаров в Австралии. На фото видны все области, которые были затронуты. Однако не все из них продолжают гореть. Масштабы бедствия в восточных и южных областях страны впечатляют, пишет tk.media.