06.01.2020, 20:42

3D-визуализация пожаров в Австралии: масштабы катастрофы поражают

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3D-визуализация пожаров в Австралии: масштабы катастрофы поражают
Anthonyhearsey.com

Благодаря спутниковым данным NASA пользователи Reddit сделали 3D-визуализацию пожаров в Австралии. На фото видны все области, которые были затронуты. Однако не все из них продолжают гореть. Масштабы бедствия в восточных и южных областях страны впечатляют, пишет tk.media.

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