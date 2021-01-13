30 лет штурму телебашни в Вильнюсе: ночь, когда СССР приговорил себя к смерти

Владимиру Тарханову, между тем, пришлось отвечать на тревожные телефонные звонки. "В программе "Время" про меня сказали, что такого офицера в Литве нет и отказ выполнять приказ — выдумка литовцев. Мне тут же стали звонить родственники и знакомые, спрашивать, жив ли я вообще, все ли со мной в порядке. Тогда я обратился в парламент с просьбой дать мне выступить. Меня пригласили, я вышел на трибуну, показал свое удостоверение, что я действительно существую и служу".
Служить Тарханову оставалось недолго: "Меня вызвали в Генштаб. Туда уже пригласили корреспондентов, чтобы я уже при них выступил и отрекся от того, что я говорил, что до этого, дескать, я не осознавал того, что говорил. Когда я отказался говорить, начальник управления дал мне бумагу и сказал: "Садись спокойно и напиши". Я сел и написал рапорт об увольнении. На следующий же день приехала комиссия. За день я сдал все дела и был уволен". 25 декабря 1991 года Советский Союз, которому присягал Тарханов, официально перестал существовать.
"Это была страшная и незабываемая ночь!"
Январские события стали предметом рассмотрения на двух судебных процессах в Литве. Один из них завершился вынесением приговора в 2019 году. Шестьдесят семь человек, включая бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и командующего Вильнюсским гарнизоном Владимира Усхопчика, были признаны виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности и приговорены к различным срокам заключения. Разумеется, заочно.
Вызванный в качестве свидетеля Михаил Горбачев в суде тоже не появился. Реальный срок отбывает только отставной полковник Юрий Мель, которого арестовала во время частной поездки в Литву в 2014 году. "Этот суд очень символичен не только для Литвы, — подчеркнул в телефонном интервью DW Витаутас Ландсбергис. — Он стал одним из немногих успешных процессов, осудивших, по сути, сам коммунизм, его идеологию и практику. Возможно, это будущий пример и для россиян".
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