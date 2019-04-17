25 апреля Киев признает украинский единственным госязыком страны

Парубий подчеркнул, что принятие данного закона является одной из ”фундаментальных вещей бытия Украинского государства”.

Данный закон предусматривает, что украинский станет единственным официальным государственным языком страны. В частности, им будут обязаны пользоваться все госслужащие Украины, на украинский переведут все официальное делопроизводство.

Ранее Совет Европы призвал Раду отложить принятие закона о