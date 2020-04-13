2000 евро за отказ от самоизоляции: в Латвии впервые выписан максимальный штраф

10 апреля сотрудники полиции проводили проверку по месту жительства мужчины 1989 года рождения, у которого ранее был диагностирован Covid-19. Выяснилось, что он нарушил режим самоизоляции, покинул жилище и уехал на машине. В связи со злостным нарушением требований режима самоизоляции мужчина был оштрафован на максимально допустимую сумму — 2000 евро.
Это уже не первый крупный штраф в связи с требованиями чрезвычайной ситуации. 8 апреля компания из четырех человек в Алуксне не соблюдала требование соблюдать физическую дистанцию. Трое мужчин были оштрафованы каждый на 150 евро, четвертый — на 1000 евро. Он ранее был неоднократно предупрежден в связи с аналогичными нарушениями и заявлял сотрудникам полиции, что не будет соблюдать правила.
Ранее уже сообщалось, что Кодекс административных нарушений предполагает, что наказание за нарушение требований чрезвычайной ситуации в связи с Covid-19 предполагает денежный штраф от 10 до 2000 евро для физических лиц и от 140 до 5000 евро — для юридических лиц.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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