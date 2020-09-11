19 лет назад на США напали террористы "Аль-Каиды": вспоминаем, как пали башни-близнецы

Жертвами терактов стали 2 977 человек, в том числе 343 пожарных и 60 полицейских. Погибли не только граждане США, но еще 92 государств. В Нью-Йорке жертвами теракта стали 2 753 человека, в Пентагоне – 184 человека, 40 человек разбились в Пенсильвании, пишет "РИА Новости".

Погибшими при терактах также числятся 19 террористов, 15 из них были гражданами Саудовской Аравии, двое – Объединенных Арабских Эмиратов, один – Египта и один – Ливана.

Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными элементами комплекса являлись две 110-этажные башни-близнецы – Северная и Южная. В каждом здании находились офисные помещения примерно для 35 тысяч человек и 430 компаний.

11 сентября 2001 года в 8.46 (здесь и далее время местное) самолет Boeing 767 авиакомпании American Airlines, следовавший из Бостона в Лос-Анджелес, врезался в Северную башню Всемирного торгового центра (ВТЦ) на острове Манхэттен в Нью-Йорке между 93 и 99 этажами. На борту самолета был 81 пассажир (в том числе пять террористов) и 11 членов экипажа.

В 9.03 самолет Boeing 767 авиакомпании United Airlines, следовавший из Бостона в Лос-Анджелес, врезался в Южную башню ВТЦ между 77 и 85 этажами. На борту самолета были 56 пассажиров (в том числе пять террористов) и девять членов экипажа.

В 9.37 самолет Boeing 757 авиакомпании American Airlines, следовавший из Вашингтона в Лос-Анджелес, врезался в здание Пентагона (штаб-квартира министерства обороны США), расположенного недалеко от Вашингтона. На борту самолета были 58 пассажиров (в том числе пять террористов) и шесть членов экипажа.

В 10.03 самолет Boeing 757 авиакомпании United Airlines, следовавший из Ньюарка (штат Нью-Джерси) в Сан-Франциско, упал на поле в юго-западной части Пенсильвании, около города Шанксвилл, в 200 километрах от Вашингтона. На борту самолета были 37 пассажиров (в том числе четыре террориста) и семь членов экипажа.

Врезавшиеся в здания ВТЦ самолеты были с полными топливными баками. Топливо разлилось, в башнях-близнецах возник пожар. Сильно поврежденная и охваченная огнем, ослабленная Южная башня рухнула в 9.59; Северная башня упала в 10.28. Обломки башен также разрушили или повредили другие здания внутри и вокруг комплекса. В том числе и 47-этажное здание ВТЦ-7. Обломки Северной башни вызвали в ней пожар, который продолжался в течение почти семи часов. В 17.20 здание ВТЦ-7 рухнуло.