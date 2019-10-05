18 случаев летального исхода: в США уже заболели более тысячи курильщиков вейпа

Неделю назад число заболевших составляло 805 человек. Случаи заболевания зафиксированы почти во всех штатах страны. 80% пациентов не достигли 35 лет, большинство из них мужчины.

78% пациентов курили смеси для вейпов, содержащие тетрагидроканнабинол, отмечают в CDC.

Причина заболевания до сих пор не установлена, пишет The Washington Post. Одну из выдвинутых ранее теорий, что болезнь может быть связана с так называемой липоидной пневмонией — из-за маслянистых субстанций в жидкостях для вейпов, — опровергли результаты вскрытия 17 погибших курильщиков вейпов, опубликованные 2 октября.

Серия заболеваний и смертей, связанных с курением вейпов, началась в США в конце лета 2019 года.

В середине сентября администрация президента Дональда Трампа анонсировала запрет всех электронных сигарет с добавками и ароматизаторами, включая популярные смеси с ментолом или фруктовыми вкусами.