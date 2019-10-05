05.10.2019, 18:44

18 случаев летального исхода: в США уже заболели более тысячи курильщиков вейпа

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rus.delfi.ee
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18 случаев летального исхода: в США уже заболели более тысячи курильщиков вейпа
Pixabay

Неустановленное заболевание, связанное с курением вейпов, диагностировано в США уже у 1080 человек, а количество погибших возросло до 18 человек. Об этом говорится в отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний США (СDC), передает "Медуза".

Неделю назад число заболевших составляло 805 человек. Случаи заболевания зафиксированы почти во всех штатах страны. 80% пациентов не достигли 35 лет, большинство из них мужчины.

78% пациентов курили смеси для вейпов, содержащие тетрагидроканнабинол, отмечают в CDC.

Причина заболевания до сих пор не установлена, пишет The Washington Post. Одну из выдвинутых ранее теорий, что болезнь может быть связана с так называемой липоидной пневмонией — из-за маслянистых субстанций в жидкостях для вейпов, — опровергли результаты вскрытия 17 погибших курильщиков вейпов, опубликованные 2 октября.

Серия заболеваний и смертей, связанных с курением вейпов, началась в США в конце лета 2019 года.

В середине сентября администрация президента Дональда Трампа анонсировала запрет всех электронных сигарет с добавками и ароматизаторами, включая популярные смеси с ментолом или фруктовыми вкусами.

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