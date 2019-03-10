157 погибших в авиакатастрофе в Эфиопии. Разбился новейший Боинг(45)
Авиалайнер Boeing 737 компании Ethiopian Airlinesi, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение после взлета в аэропорту столицы Эфиопии Аддис-Аббебе.
Авиалайнер Boeing 737 компании Ethiopian Airlinesi, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение после взлета в аэропорту столицы Эфиопии Аддис-Аббебе.
Катастрофа произошла в воскресенье в 8:44 утра по местному времени, когда самолет со 149-ю пассажирами и восемью членами экипажа выетел по направлению столицы Кении Найроби, однако через 6 минут после взлета исчез с радаров, сообщает BBC.
Начата официальная поисково-спасательная операция, однако надежды найти кого-то жвым, практически нет, отметил представитель авиакомпании. по его словам, обломки самолета были обнаружены примерно в 50 км от Аддис-Аббебы, рядом с городом Бишофту.
Сообщается, что речь идет о новейшей модели самолета Boeing 737 MAX 8, который поступил в распоряжение Ethiopian Airlines лишь 4 месяца назад.
Премьер-министр ЭФиопии Абий Ахмед известил о ЧП посредством сообщения в своем Twitter, выразив глубокие близким погибших в крушении лайнера людей.
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