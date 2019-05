100 млн человек находятся на пути циклона Фани. В Индии начали массовую эвакуацию

Ожидается, что штат Орисса он накроет в пятницу.

Местные власти закрыли два крупных порта и эвакуируют людей из этих районов. Штаты Андхра-Прадеш и Тамилнад также находятся в состоянии повышенной готовности.

Все школы и университеты в Орисса закрыты. Власти также обеспокоены возможностью разрушений из-за циклона 858-летнего храма Джаганнатхи, расположенного в одном из городов этого штата.

Отмечается, что Фани станет четвертым стихийным бедствием на восточном побережье за последние 30 лет.

29 апреля в Индонезии в результате наводнения и оползней, вызванных проливными дождями, погибли по меньшей мере 29 человек.

#Cyclone #Fani has intensified and how has maximum winds of 105 mph - the strongest cyclone this early in the calendar year in the North Indian Ocean since Cyclone Nargis in 2008. pic.twitter.com/yW9hspzumi