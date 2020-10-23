"100% ложь". Навальный — о словах Путина, что тот помог отправить его за границу

В инстаграме Навальный вновь заявил, что считает именно российского президента заказчиком своего отравления.

"Про ”ограничения на выезд” вообще смешно. 100% ложь. У меня есть загранпаспорт. Я выиграл Европейский суд по этому поводу. По сфабрикованному делу об ”оскорблении ветерана” у меня пытались взять подписку о невыезде, но статья не предусматривает ограничения свободы. Подписку я давать отказался и, как вы знаете, свободно поехал в Новосибирск и Томск. Никто меня не ограничивал.

Сказанное еще раз убеждает меня: именно Путин заказчик этого покушения. Он запретил меня вывозить, чтобы скрыть следы химоружия. От него, а не от врачей, возникла ”нетранспортабельность”. Два месяца прошло, а до сих пор даже уголовного дела нет — это тоже личный приказ Путина. Как и любой преступник, он просто заметает следы".

В августе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не участвовал в каких-либо переговорах, касающихся перевозки Алексея Навального на лечение из Омска в Берлин.

22 октября Путин сообщил, что лично просил Генпрокуратуру выпустить Навального за границу. После этого Песков уточнил, что Путин решал с Генпрокуратурой вопрос о праве Навального на выезд за рубеж, но разрешение на отправку пациента в Берлин давали врачи.

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