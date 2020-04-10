10 лет одно и то же: Польша вновь требует от России вернуть фрагменты президентского Ту-154

Польша вновь требует от России вернуть обломки президентского авиалайнера Ту-154, разбившегося под Смоленском в 2010 году. Соответствующая дипломатическая нота была направлена в Москву, заявил польский МИД в пятницу, 10 апреля. "Ни одна норма международного права не дает России оснований удерживать собственность Польши", — подчеркнуло ведомство.

Между тем в Варшаве почтили память жертв авиакатастрофы. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий и председатель правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский, брат погибшего президента, возложили венки к памятнику жертвам трагедии. Массовые памятные мероприятия в стране не предусмотрены в свете распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Напомним, что самолет Ту-154 с польской правительственной делегацией на борту разбился при заходе на посадку на аэродроме "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. В результате погибли все 96 человек на борту, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой Марией, представители высшего военного командования страны, известные политики, общественные и религиозные деятели. Они направлялись на траурные мероприятия в память о расстреле в Катыни польских офицеров сотрудниками советского НКВД.

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