29.10.2020, 08:05

Запустивший повторное использование велосипедов Айн: здорово, если можно купить дорогой велосипед за полцены!


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Запустивший повторное использование велосипедов Айн: здорово, если можно купить дорогой велосипед за полцены!
Töötukassa

”Велосипед является одним из таких изобретений, которым начинает пользоваться все больше людей. Когда я переехал в Таллинн, я обнаружил, что здесь нет ни одной фирмы, которая бы занималась поддержанными велосипедами. Я был удивлен. Так идея и появилась”, говорит Айн Пыллусаар (46), который при поддержке Кассы по безработице основал свою фирму Veloring.

В конце прошлого года Айн был некоторое время зарегистрированным безработным и регулярно общался с консультантом Кассы по безработице. ”Я пробовал найти работу и отправлял резюме на различные вакансии — обидно было то, что с некоторых мест даже не ответили. На работу я не устроился. Во время общения с консультантом появилась идея пройти курсы по предпринимательству”, вспоминает Айн.

Курсы длились два месяца, и на протяжении этого времени я писал бизнес-план своей фирмы. ”Я непременно советую всем пройти курсы предпринимательства от Кассы по безработице — это было очень интересно, и все новые знания были для меня очень полезны. Здесь я бы хотел поблагодарить руководителей обучения, каждый из которых, под управлением Отта Алемаа, является профессионалом своего дела”, рассказывает Айн. ”Будем честными, в 45 лет снова сесть за школьную скамью было легким шоком. Информации было много, но, держа руку на пульсе, смог со всем справиться”, усмехается Айн.

В конце февраля Айну сообщили, что он получил от Кассы по безработице пособие на начало предпринимательства. Его фирма получила название Veloring, а сферой деятельности стала покупка велосипедов, (при необходимости) ремонт и дальнейшая продажа. ”Я очень благодарен Кассе по безработице, что мне предоставили такую возможность”, радуется Айн.

Повторное использование по дешевой цене

Айн убежден, что велосипед не та вещь, которая непременно должна быть новой. ”Если за ним хорошо ухаживали, обслуживали, и он в порядке, то только плюс в том, если вместо 500 евро вы купите его, например, за 250 евро”, рассказывает мужчина. О выгодных альтернативах, по словам Айна, люди стали задумываться именно этой весной. ”Был период, когда нужно было экономить деньги — ведь зарплаты сократили, и многие вообще остались без работы. И если был нужен велосипед, то предпочитали покупать поддержанный”, думает Айн.

В деятельности Veloring не малое значение имеет и аспект повторного использования. ”Исходя из этого и появилось название фирмы — оборот поддержанных велосипедов. Свой старый велосипед не нужно ставить в темный угол, а можно продать его для повторного использования за подходящие деньги”, говорит он. Между прочим, при необходимости, Veloring готов также обменять велосипеды. ”Например, если кто-то купил горный велосипед, а в большинстве случаях ездит по пешеходно-велосипедным дорожкам, то у меня его можно обменять на более подходящий для себя”, говорит Айн.

На данный момент фирма работает уже около полугода и довольно успешно. ”Для меня успех был ожидаемым”, отвечает Айн честно. ”Скорее другие думали, что это не пойдет так хорошо. Когда в период коронакризиса многие фирмы были в минусе или закрывались, то меня это не коснулось”.
Так как ограничения в то время были строгими, то езда на велосипеде была одним из лучших способов времяпрепровождения. Айн приводит пример: ”Один клиент сказал, что после рабочего дня дома он закрывает компьютер и едет кататься на велосипеде. Велосипед был очень даже нужен”.

Много велосипедов поступает из Финляндии

С учетом более чем десятилетнего опыта работы торговым представителем, сегодняшняя должность хорошо подходит Айну. Велосипеды он продает через такие порталы как, например, soov.ee, osta.ee, okidoki.ee и на Marketplace в Facebook (где у Veloring есть своя страница). Перед покупкой клиент может посмотреть велосипед недалеко от центра города.
Интернет-магазина у Veloring нет, и, скорее всего, и не будет. ”Я не верю, что люди могут купить поддержанный велосипед только по картинке. Если велосипед не новый, то все-таки хотят посмотреть его состояние своими глазами, попробовать поездить и если все подходит, то только тогда купить”, думает он. А в будущем он хочет открыть магазин поддержанных велосипедов.

Ассортимент в Veloring состоит из нескольких десятков различных велосипедов. В то же время весной получилось даже так, что были распроданы все велосипеды со склада, а поехать за новыми велосипедами в Финляндию не было возможности. Именно из Финляндии Айн привозит большую часть велосипедов, которые продаются в Veloring. ”Новый велосипед стоит в Финляндии не дороже чем в Эстонии, разница лишь в уровне жизни и дороговизне вещей. Также выбор велосипедов там шире”, объясняет Айн, который предпочитает закупать велосипеды именно в Финляндии. На данный момент у него появились в Финляндии постоянные контакты, к которым он приезжает в среднем два-три раза в месяц. За один раз он привозит в Эстонию около десяти велосипедов.

Сам также любит кататься на велосипеде

Айн верит в то, что интерес к езде на велосипеде у эстоноземельцев растет. Он и сам является энтузиастом езды на велосипеде — с удовольствием катается как на улицах города, так и на природе. ”Мне кажется, что те, кто могут, предпочитают кататься на велосипеде”, говорит Айн. ”Да, я понимаю, что если утром нужно отвезти детей в детский сад, то, скорее всего, это нельзя сделать на велосипеде. Хотя я видел родителей, которые отвозят одного ребенка в детский сад на велосипеде — кресло сзади и нет проблем. В Финляндии это обычное дело”.

По опыту Айна, на данный момент самый ходовой товар это именно гибридные велосипеды. ”Если несколько лет назад покупалось много горных велосипедов, то теперь люди поняли, что они не едут так хорошо по асфальту. Сейчас хорошо продается гибридный велосипед — у него такие колеса и характеристики, которые подходят для езды как по асфальту, так и по лесной дороге”, говорит Айн.

Как правило, разгар сезона продаж велосипедов с весны по осень. Сейчас на подходе первая зима с момента начала деятельности фирмы. Как все получится, Айн не может пока прогнозировать. ”Погода играет очень большую роль — если зима будет мягкой, то продажи обязательно будут хорошими. Например, прошлой зимой в черте города было значительно больше велосипедистов чем раньше”, рассуждает мужчина и добавляет: ”Все-таки надеюсь, что людей, которые пользуются велосипедом круглый год, станет больше”.

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