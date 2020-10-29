Запустивший повторное использование велосипедов Айн: здорово, если можно купить дорогой велосипед за полцены!

В конце прошлого года Айн был некоторое время зарегистрированным безработным и регулярно общался с консультантом Кассы по безработице. ”Я пробовал найти работу и отправлял резюме на различные вакансии — обидно было то, что с некоторых мест даже не ответили. На работу я не устроился. Во время общения с консультантом появилась идея пройти курсы по предпринимательству”, вспоминает Айн.

Курсы длились два месяца, и на протяжении этого времени я писал бизнес-план своей фирмы. ”Я непременно советую всем пройти курсы предпринимательства от Кассы по безработице — это было очень интересно, и все новые знания были для меня очень полезны. Здесь я бы хотел поблагодарить руководителей обучения, каждый из которых, под управлением Отта Алемаа, является профессионалом своего дела”, рассказывает Айн. ”Будем честными, в 45 лет снова сесть за школьную скамью было легким шоком. Информации было много, но, держа руку на пульсе, смог со всем справиться”, усмехается Айн.

В конце февраля Айну сообщили, что он получил от Кассы по безработице пособие на начало предпринимательства. Его фирма получила название Veloring, а сферой деятельности стала покупка велосипедов, (при необходимости) ремонт и дальнейшая продажа. ”Я очень благодарен Кассе по безработице, что мне предоставили такую возможность”, радуется Айн.

Повторное использование по дешевой цене

Айн убежден, что велосипед не та вещь, которая непременно должна быть новой. ”Если за ним хорошо ухаживали, обслуживали, и он в порядке, то только плюс в том, если вместо 500 евро вы купите его, например, за 250 евро”, рассказывает мужчина. О выгодных альтернативах, по словам Айна, люди стали задумываться именно этой весной. ”Был период, когда нужно было экономить деньги — ведь зарплаты сократили, и многие вообще остались без работы. И если был нужен велосипед, то предпочитали покупать поддержанный”, думает Айн.

В деятельности Veloring не малое значение имеет и аспект повторного использования. ”Исходя из этого и появилось название фирмы — оборот поддержанных велосипедов. Свой старый велосипед не нужно ставить в темный угол, а можно продать его для повторного использования за подходящие деньги”, говорит он. Между прочим, при необходимости, Veloring готов также обменять велосипеды. ”Например, если кто-то купил горный велосипед, а в большинстве случаях ездит по пешеходно-велосипедным дорожкам, то у меня его можно обменять на более подходящий для себя”, говорит Айн.