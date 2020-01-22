Ярмарка труда Кейла-Палдиски снова пройдет в Кейласком центре культуры

Предложения о работе за границей будет предлагать EURES-консультант, у которого есть широкие знания о европейском рынке труда, о налоговой и социальной политике европейских стран и др. Европейский Союз предлагает также различную финансовую поддержку как для поездки на собеседование, так и для переезда в другую страну.

Работающий человек тоже может найти что-то для себя?

Многие уже знают, что с 1 мая 2017 года появились возможности и для работающих людей (участие в уровневом обучении, курсы рынка труда для тех, кто находится в группе риска потерять работу, получение квалификации). Также предлагаются различные возможности для изучения эстонского языка. На ярмарке будет хорошая возможность получить полный обзор об этих услугах.

Что еще интересного будет происходить на ярмарке?

На ярмарке можно будет получить бесплатный совет по карьере, на консультацию может прийти и работающий человек. На консультацию также стоит прийти, если ощущаете стресс от работы, если чувствуете, что хочется перемен в карьере или есть желание получить новую профессию. Также можно будет получить консультацию по составлению резюме (CV) и помощь по подготовке к собеседованию на работу. Также стоит прийти на консультацию, если задумываетесь о начале предпринимательства, но вас терзают сомнения. Те, кто не успеет на ярмарке получить консультацию по карьере, могут всегда прийти на бесплатную консультацию по карьере в кассу по безработице — дополнительная информация на сайте www.minukarjaar.ee.

Вход на ярмарку свободный! Список работодателей-участников ярмарки и вакансии, которые они предлагают, можно посмотреть на сайте ярмарок труда www.toomess.ee

Помогаем найти работу и работников!