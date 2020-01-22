22.01.2020, 09:07

Ярмарка труда Кейла-Палдиски снова пройдет в Кейласком центре культуры


EST
Töötukassa töö- ja karjäärimess Tallinnas Kultuurikatlas
Foto: Priit Simson

Уже третий год подряд Эстонская касса по безработице будет проводить ярмарку труда Кейла-Палдиски, которая была очень хорошо принята как работодателями, так и со стороны посетителей. В прошлом году в ярмарке приняло участие более 30 работодателей, на место пришло около 600 заинтересованных. В этот раз ярмарка пройдет 18 февраля, с 11 до 14 часов, в Кейласком центре культуры.

Стоит ли приходить на ярмарку?

Мы задали этот вопрос предприятиям, которые в прошлом году принимали участие в ярмарке. По словам специалиста по персоналу AS Keila Vesi Аннели Тохвер, время было потрачено не зря, они заключили трудовые отношения с тремя работниками. ”Мы были первый раз на ярмарке в Кейла. В то время мы искали работников по уборке, но в фирме есть также свободные вакансии в сфере управления водными ресурсами и администрирования. На ярмарке можно найти людей на просторабочие специальности, но я сомневаюсь, что там можно найти хороших квалифицированных работников”. Фирма Keila Vesi время от времени нуждается в специалистах водных сетей, также в данный момент ищут техника-слесаря по обслуживанию оборудования, но работник по персоналу критически оценивает ситуацию с поиском работников на эти должности: ”Из учебных учреждений не приходит достаточно квалифицированной рабочей силы. В то же время, если кандидат находится, то через очень короткий период времени он хочет идти выше и дальше”. С одной стороны Аннели считает это естественным, с другой стороны, для того чтобы достичь высокой зарплаты, нужно получить дополнительные знания и всесторонне развиваться. ”Keila Vesi ценит хороших работников и мотивирует их проходить дополнительное обучение”, подтвердила Тохвер.

На ярмарке предлагаются только вакансии для просторабочих?

Главная медсестра Кейлаской больницы Мерле Вахер опровергает утверждение, что на ярмарке нельзя найти специалистов: ”Мы нашли себе очень хорошую медсестру с международным опытом работы! Она до сегодняшнего дня работает в нашей больнице”. В части медсестер потребность на данный момент покрыта, даже имеется очередь из желающих устроиться на работу. Но Кейлаская больница готова дополнительно принять работников по уходу за больными и работников по уборке, их и будут искать на ярмарке. При поддержке программы кассы по безработице ”Работай и учитесь” работники по уходу Кейлаской больницы прошли дополнительное обучение и получили требуемую квалификацию. Также мы можем предложить такое обучение и новым кандидатам.

На прошлой ярмарке нашли специалистов и фирмы Esteve и Reimax Electronics. Elron нашел работника по уборке и обслуживанию клиентов, а торговая сеть Maxima заполнила несколько рабочих мест в новом магазине. Большой интерес и внимание было у стенда фирмы Harmet, которая впервые принимала участие в ярмарке, также посетители активно общались с фирмами Prysmian Group и Greiner Packaging. Последние подтвердили свое участие и в этом году.

Кто приглашается на ярмарку?

Приглашаются как молодые, так и пожилые, как безработные, так и работающие, как люди, желающие найти работу в Эстонии, так и за границей. Ярмарка является хорошим местом, где можно поговорить с работодателями региона, также побеседовать с теми фирмами, которые находятся в других регионах, но предлагают работникам организованный транспорт на работу и обратно домой (например, фирма Hilding Anders Baltics, которая ищет швей, или Tallinna Linnatranspordi AS, которое набирает водителей автобусов). Еще об участии сообщили SOS Lasteküla, ABC Supermarkets, Securitas Eesti, Департамент окружающей среды, AS Bestnet/Alexela Grupp, USS Security Eesti, Maxima и ISS Eesti.

Предложения о работе за границей будет предлагать EURES-консультант, у которого есть широкие знания о европейском рынке труда, о налоговой и социальной политике европейских стран и др. Европейский Союз предлагает также различную финансовую поддержку как для поездки на собеседование, так и для переезда в другую страну.

Работающий человек тоже может найти что-то для себя?

Многие уже знают, что с 1 мая 2017 года появились возможности и для работающих людей (участие в уровневом обучении, курсы рынка труда для тех, кто находится в группе риска потерять работу, получение квалификации). Также предлагаются различные возможности для изучения эстонского языка. На ярмарке будет хорошая возможность получить полный обзор об этих услугах.

Что еще интересного будет происходить на ярмарке?

На ярмарке можно будет получить бесплатный совет по карьере, на консультацию может прийти и работающий человек. На консультацию также стоит прийти, если ощущаете стресс от работы, если чувствуете, что хочется перемен в карьере или есть желание получить новую профессию. Также можно будет получить консультацию по составлению резюме (CV) и помощь по подготовке к собеседованию на работу. Также стоит прийти на консультацию, если задумываетесь о начале предпринимательства, но вас терзают сомнения. Те, кто не успеет на ярмарке получить консультацию по карьере, могут всегда прийти на бесплатную консультацию по карьере в кассу по безработице — дополнительная информация на сайте www.minukarjaar.ee.

Вход на ярмарку свободный! Список работодателей-участников ярмарки и вакансии, которые они предлагают, можно посмотреть на сайте ярмарок труда www.toomess.ee

Помогаем найти работу и работников!

Читайте также: