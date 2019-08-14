Советы специалиста по поиску работы: куда надо подавать заявку? Как понять, подходите ли вы?

Работодатели борются за свою позицию на рынке, защиту своих интересов и за выживание. Они ждут этого же от каждого работника, потому что для достижения успеха все должны вкладываться равномерно. Поэтому они и хотели бы в свою команду именно таких новых работников. Излишне застенчивое и неуверенное поведение во время собеседования не убедит работодателя, и ваши реальные умения могут остаться незамеченными.

Требования к кандидату и его умения должны совпадать

Во многих изданиях и на форумах специалисты пишут, что во время поиска работы нужно учитывать только одну вещь: закон больших чисел. Чем в большее количество мест мы отправляем ходатайства о работе, тем выше вероятность того, что мы ее получим. Это, к сожалению, только частично верно. Если отправлять без разбора свои общие конкурсные документы многим работодателям, то у работодателя также не возникнет понимания, почему именно вы могли бы быть подходящим кандидатом. Мы тратим много времени, а результата нет. Зачастую, слишком большое количество отправленных резюме скорее препятствует быстрому трудоустройству.

Следует учитывать, что компании не ищут таких работников, которые могли бы выполнять только заданные рабочие обязанности, а они ищут таких работников, которые в ближайшем будущем после трудоустройства смогут выдавать стопроцентный результат. Поэтому отправлять конкурсные документы на те места, где нет соответствия между ожиданиями работодателя и описанным нами, бесполезное занятие. И тут мы подходим к важному пункту: мы можем быть полностью уверены в том, что это место работы нам подходит и есть надежда его получить только тогда, когда мы сможем описать свои сильные стороны, полученные знания и опыт в соответствие с ожиданиями работодателя и рабочими обязанностями так, что по нашему резюме он сразу увидит, что мы соответствуем его ожиданиям. Поэтому успехом заканчиваются такие конкурсы, на которые мы можем практически полностью предполагать соответствие. Как это возможно?

Если нам не хватает опыта работы, то важно детально описать свое обучение и способности, показав тем самым, что несмотря на то, что опыта работы нет, мы все-таки выполняли аналогичные обязанности. Рассмотрим один пример:

Соискатель без опыта работы должен сделать акцент на том, в чем он, так сказать, не является новичком или не показаться таким. Что это значит? Что является тем, что отличает одного соискателя работы от другого? Общение, желание и активность! Никто не запрещает нам самим находить фирмы и привлекать к себе внимание. Мы должны активно расспрашивать и общаться с работниками по персоналу компаний. Можно попросить связаться и не бояться инициировать личную встречу. Слишком прямо? Такого понятия в словаре поиска работы нет. Почему? Потому что поиск работы не состоит только из рассылки резюме. Он включает в себя также контакты с теми, кто принимает решение, общение с ними и отстаивание своих интересов. Это важно потому, несмотря на то, что бумага стерпит все, ценнее слов будет, если работодатели своими глазами увидят твердость кандидата. Что касается периода обучения за границей по стипендии — не имеет значения, будь то один семестр, проведенный за границей, или практика по специальности — в любом случае стоит получить свидетельство об обучении за границей, что даст возможность показать будущему работодателю полную картину своих достижений.

Совет! То, на что мы способны, зависит по большей части от того, насколько хорошо мы умеем соотносить наши возможности с ожиданиями работодателя. Если это невозможно из-за слишком больших различий, то мы должны отказаться от предложения о работе. Не стоит собирать слишком много отказов, хотя ”нет” в процессе поиска работы не всегда самый худший ответ.

Участвуем в конкурсе на место ассистента как новичок, где в рабочие обязанности входит переписка на родном и иностранных языках. Без опыта работа, мы уже на этом этапе попадаем в неприятную ситуацию, но c помощью одного трюка мы сможем преодолеть это препятствие. Прежде всего мы должны доказать, что уверенно используем необходимую терминологию. У нас есть возможность предоставить дополнительные доказательства того, что мы способны выполнять задачи. Хорошей мыслью станет написание и отправка на конкурс фиктивного делового письма, из которого будет видно, что мы знаем протоколы внешней коммуникации, и мы умеем очень хорошо писать. Так мы можем обогнать даже опытных конкурентов, которые отправят только резюме (CV).

Таким образом мы можем утверждать, что в большинстве случаев решение подходим мы или нет зависит от нас самих, а не от представителя фирмы. Почему? Потому что мы сами должны доказать что подходим!