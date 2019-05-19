Начинать всегда непросто, касса по безработице предлагает работодателям поддержку для обучения работников

Касса по безработице компенсирует работодателю расходы на обучение работников, расходы на зарплату за тот период, когда работники обучаются (в размере нижней ставки почасовой зарплаты), и возмещает работодателю расходы на проезд, возникшие в связи с тем, что работник посещает обучение. На одного работника возмещается до 50% вышеперечисленных расходов, но не более чем 1250 евро. На обучение работников в возрасте старше 50-ти лет, без специального образования, с недостаточным владением эстонским языком или проблемами со здоровьем, возмещается до 80% расходов, но не более чем 2000 евро за одного работника. Если новый работник был найден через кассу по безработице из числа зарегистрированных безработных, тогда возмещается 100% расходов, связанных с обучением, но не более чем 2500 евро на одного работника.

С работником нужно заключить постоянный трудовой договор или трудовой договор на срок минимум шесть месяцев. Заявление о пособии на обучение нужно подать до того, как работник приступит к работе и до начала обучения, достаточно даже если оно будет подано за один день до начала обучения. Сначала работодатель сам несет все расходы, связанные с обучением. В случае положительного решения, пособие на обучение работников будет выплачиваться работодателю на основании документов о расходах.

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Одно из предприятий, которое воспользовалось возможностями кассы по безработице, это работающий в Пярну фанерный завод Metsä Wood Eesti AS. Предприятие принадлежит Финскому международному концерну Metsä Group, и подготовка к открытию нового завода в Пярну началась уже в 2016 году. За год фанерный завод набрал более 100 работников, что в городе такого размера как Пярну считается большим достижением.

Так как речь идет о специфическом производственном процессе, то было очень важно обучить новых работников. Работник кроме знания работы на своей линии, должен также знать весь процесс производства целиком, поэтому предприятие проводит для всех работников основательное теоретическое обучение по производству фанеры. Речь идет о большой инвестиции в работников, и очень трудно найти для этого подходящего организатора обучения в Эстонии. Поэтому стали сотрудничать с международным производителем высокого уровня Raute Corporation, который производит оборудование для производства фанеры и у которого большой опыт в организации и проведении обучения.

Руководитель по персоналу завода Metsä Wood Eesti AS Мерите Лийдемаа-Пярн советует всем работодателям, которые ищут работников, найти время и возможность больше узнать о возможностях, которые предлагает касса по безработице. "Если сначала может показаться, что это сотрудничество затратно по времени и сложно, то на самом деле вместе с кассой по безработицей мы нашли решение каждой возникшей проблеме, и все необходимые документы были представлены", - сказала она и подбодрила также других работодателей. "Плюсов очень много! Мы верим и надеемся, что наше сотрудничество будет также хорошо продолжаться. Мы очень благодарны кассе по безработице и ее коллективу!"

На полную мощность завод планируется запустить к 2020 году, и к этому времени число работников возрастет уже до двухсот человек.

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