Где прячутся свободные рабочие места? 9 вариантов для поиска работы

Больше шансов найти работу у того соискателя, который рассматривает все возможности. Человек, который пробует найти работу через один канал, сужает круг потенциальных рабочих мест. Касса по безработице предлагает небольшой обзор возможностей для поиска вакансий.
1. Уездные отделения кассы по безработице
Один из самых крупных посредников в передаче вакансий является Эстонская касса по безработице, которая публикует предложения о работе на своем сайте и на местах в своих уездных отделениях. В месяц публикуется в среднем 5000 вакансий по всей Эстонии. Больше вакансий предлагается для квалифицированных рабочих (напр., работники торговли и обслуживания, операторы оборудования и др.), также на сайте кассы по безработице можно найти вакансии для специалистов и руководителей в различных секторах.
2. Порталы по трудоустройству
На крупных эстонских интернет-порталах по трудоустройству (cv.ee, cvkeskus.ee, ekspressjob.ee) размещено около 10 000 вакансий. Внимания заслуживает также сайт rahandusministeerium.ee/et/avalikud-konkursid, на котором публикуются предложения о работе в публичном секторе. Также набирает популярность портал GoWorkaBit, который предлагает кратковременную работу. Общеевропейские предложения о работе публикует при кассе по безработице портал eures.ee. На европейском портале движения рабочей силы eures.europa.eu опубликовано около 4 000 000 вакансий из 32 стран Европы.
3. Печатные издания
15 лет назад печатные издания были основным каналом для публикации предложений о работе. В последнее десятилетие в газетах стало намного меньше вакансий, они переехали на интернет-порталы. Несмотря на это, можно найти предложения о работе как в общегосударственных газетах, так и в местных уездных, городских и волостных газетах.
4. Ярмарки труда и карьеры
Это единственное место, где рынок труда представлен в физическом воплощении, и где соискатели работы могут за короткий период времени пообщаться со многими работодателями и встретиться с ними с глазу на глаз. Каждый год касса по безработице в сотрудничестве с местными самоуправлениями и предпринимателями организует около двадцати ярмарок труда и карьеры в различных уездах Эстонии. Также организуются онлайн ярмарки труда, где во время ярмарки можно также беседовать с работодателями и участвовать в семинарах. Дополнительная информация на сайте www.toomess.ee.
5. Онлайн ярмарки труда
Помимо онлайн ярмарок труда, которые в Эстонии проводит касса по безработице, также проходят международные онлайн ярмарки труда на таких порталах, как Monster и EURES, или на портале XING, ориентированный на немецкоязычный рынок. С этими предложениями можно ознакомиться в интернете. Также в интернете можно найти страницы, где можно опубликовать свое резюме (CV) и задать работникам по персоналу вопросы по интернету. Здесь за новой рабочей силой охотятся в основном крупные международные компании.
6. Фирмы по поиску персонала, посредники рабочей силы, вербовщики
ТОП
Среди фирм по поиску персонала (которые являются посредниками и сдают рабочую силу в аренду) есть такие известные, как Rentmyskills, Renditoojoud и Manpower, также GoWorkaBit. Их вакансии, как правило, появляются на их собственных сайтах и на порталах по трудоустройству.
Фирмами, которые занимаются наймом руководителей высшего и среднего звена, являются, например, Korn/Ferry, Neumann International, Egon Zehnder, Spencer&Stewart, Hill International, Spengler-Fox и Pendl&Piswanger. В общей сложности в год они ищут около 300-400 человек. Они не рекламируют себя и не публикуют объявления о работе, они, как правило, используют метод прямого поиска, т.е. звонят напрямую потенциальным кандидатам или кандидатам, представляющим интерес.
7. Сайты компаний и профессиональных объединений
На сайтах крупных и известных компаний есть рубрика для соискателей работы и практикантов. Там публикуются свободные вакансии и места для практики, и кандидаты присылают в базу данных свои резюме. Профессиональные объединения публикуют предложения о работе с своей сфере или поступивших от членов объединений.
8. Социальные сети
Вакансии можно найти также в Facebook, LinkedIn и в других популярных социальных сетях. В Facebook рекомендуется смотреть предложения о работе, и отметить как понравившиеся, группы с предложениями о работе. Новым решением в Facebook является также отдельная поисковая система вакансий.
9. Невидимый рынок труда
По словам специалистов, официально не объявляемые рабочие места составляют большую часть среди всех вариантов поиска работы. Они заполняются на основании личных контактов и рекомендаций. В секторах, где существует большая потребность в работниках со специфическими навыками (напр., ИТ), для этого созданы специальные программы. Если работник предложит кого-то на свободное рабочее место, и рекомендованный им кандидат будет выбран, то тот работник, который его посоветовал, получит денежную премию.
В крупных компаниях сначала, как правило, вакансия публикуется внутри компании для своих работников, для того чтобы мотивировать работников двигаться по работе внутри компании. Если, так сказать, внутри компании подходящего кандидата найти не удалось, то тогда начинают поиск вне компании.
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