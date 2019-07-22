Где прячутся свободные рабочие места? 9 вариантов для поиска работы

На крупных эстонских интернет-порталах по трудоустройству (cv.ee, cvkeskus.ee, ekspressjob.ee) размещено около 10 000 вакансий. Внимания заслуживает также сайт rahandusministeerium.ee/et/avalikud-konkursid, на котором публикуются предложения о работе в публичном секторе. Также набирает популярность портал GoWorkaBit, который предлагает кратковременную работу. Общеевропейские предложения о работе публикует при кассе по безработице портал eures.ee. На европейском портале движения рабочей силы eures.europa.eu опубликовано около 4 000 000 вакансий из 32 стран Европы.

3. Печатные издания

15 лет назад печатные издания были основным каналом для публикации предложений о работе. В последнее десятилетие в газетах стало намного меньше вакансий, они переехали на интернет-порталы. Несмотря на это, можно найти предложения о работе как в общегосударственных газетах, так и в местных уездных, городских и волостных газетах.

4. Ярмарки труда и карьеры

Это единственное место, где рынок труда представлен в физическом воплощении, и где соискатели работы могут за короткий период времени пообщаться со многими работодателями и встретиться с ними с глазу на глаз. Каждый год касса по безработице в сотрудничестве с местными самоуправлениями и предпринимателями организует около двадцати ярмарок труда и карьеры в различных уездах Эстонии. Также организуются онлайн ярмарки труда, где во время ярмарки можно также беседовать с работодателями и участвовать в семинарах. Дополнительная информация на сайте www.toomess.ee.

5. Онлайн ярмарки труда

Помимо онлайн ярмарок труда, которые в Эстонии проводит касса по безработице, также проходят международные онлайн ярмарки труда на таких порталах, как Monster и EURES, или на портале XING, ориентированный на немецкоязычный рынок. С этими предложениями можно ознакомиться в интернете. Также в интернете можно найти страницы, где можно опубликовать свое резюме (CV) и задать работникам по персоналу вопросы по интернету. Здесь за новой рабочей силой охотятся в основном крупные международные компании.

6. Фирмы по поиску персонала, посредники рабочей силы, вербовщики

Среди фирм по поиску персонала (которые являются посредниками и сдают рабочую силу в аренду) есть такие известные, как Rentmyskills, Renditoojoud и Manpower, также GoWorkaBit. Их вакансии, как правило, появляются на их собственных сайтах и на порталах по трудоустройству.

Фирмами, которые занимаются наймом руководителей высшего и среднего звена, являются, например, Korn/Ferry, Neumann International, Egon Zehnder, Spencer&Stewart, Hill International, Spengler-Fox и Pendl&Piswanger. В общей сложности в год они ищут около 300-400 человек. Они не рекламируют себя и не публикуют объявления о работе, они, как правило, используют метод прямого поиска, т.е. звонят напрямую потенциальным кандидатам или кандидатам, представляющим интерес.

7. Сайты компаний и профессиональных объединений

На сайтах крупных и известных компаний есть рубрика для соискателей работы и практикантов. Там публикуются свободные вакансии и места для практики, и кандидаты присылают в базу данных свои резюме. Профессиональные объединения публикуют предложения о работе с своей сфере или поступивших от членов объединений.

8. Социальные сети

Вакансии можно найти также в Facebook, LinkedIn и в других популярных социальных сетях. В Facebook рекомендуется смотреть предложения о работе, и отметить как понравившиеся, группы с предложениями о работе. Новым решением в Facebook является также отдельная поисковая система вакансий.

9. Невидимый рынок труда